Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Günther Steiner über Wolff: «Hat es verdient, Rockstar genannt zu werden»

Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner weiss, wie schwierig der Job an der Spitze eines GP-Rennstalls ist – besonders wenn sich die eigenen Fahrer duellieren. Deshalb lobt er Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

Formel 1

Toto Wolff hat in dieser Saison keine einfache Aufgabe, wie Steiner weiss
Toto Wolff hat in dieser Saison keine einfache Aufgabe, wie Steiner weiss
Foto: Batchelor / XPB Images
Toto Wolff hat in dieser Saison keine einfache Aufgabe, wie Steiner weiss
© Batchelor / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Wie schwierig es ist, die teaminternen Wettkämpfe zwischen den eigenen Schützlingen zu managen, durfte Günther Steiner am eigenen Leib erfahren. Als er als Teamchef des Haas-Rennstalls die Aufgabe hatte, möglichst gute Ergebnisse zu erzielen, musste er zwischenzeitlich auch laut werden. So etwa in der Saison 2019, als sich die damaligen Haas-Stammpiloten Kevin Magnussen und Romain Grosjean in Silverstone zu nahe kamen und in Hockenheim beinahe einen weiteren Crash verursachten.

Werbung

Werbung

Steiner erklärte damals: «Ich versuche, nichts zu sagen, weil das nicht das ist, was wir wollen, aber irgendwann müssen wir es tun.» Und er ging hart mit seinen Fahrern ins Gericht und stellte klare Regeln für den teaminternen Fight auf. «Wir sind gezwungen, solche Massnahmen zu ergreifen», betonte er daraufhin.

Dickes Lob für Mercedes-Teamchef Toto Wolff

Der Südtiroler kennt die unliebsame Aufgabe, am Kommandostand die eigenen Fahrer hart gegeneinander fahren zu sehen. Deshalb schätzt er auch das Verhalten von Toto Wolff beim jüngsten Rennwochenende in Kanada. Denn auf dem Circuit Gilles Villeneuve stritten sich die beiden Mercedes-Fahrer um die Führung – und gingen dabei ans Limit.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Steiner sagt im «The Red Flags»-Podcast, dass der Mercedes-Teamchef der «Rockstar» des Kanada-GP war. «Er hat nichts gesagt, hat sie einfach machen lassen, und ihr habt keine Ahnung, wie das ist. Der Rockstar ist vielleicht die Person, die seine Hose waschen muss, denn ich glaube, er war sehr nervös, als er da zugesehen hat.»

Werbung

Werbung

Etwas ernster fügte der 61-Jährige aus Meran an: «Hut ab vor ihm, er hat meinen vollen Respekt. Er hat sie machen lassen, und er war sicher nicht entspannt, als er das tat, aber das hat er sich nicht anmerken lassen. Er war stoisch – Hut ab. Deshalb ist er der Rockstar von Kanada. Dass Toto dem Ganzen kein Ende gesetzt hat, war meiner Meinung nach bemerkenswert. Ich kann zwar Witze über den Geruch von Totos Hose machen, aber letztlich verdient er es meiner Meinung nach, Rockstar genannt zu werden, denn genau das hat das Rennen interessant gemacht.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. Sprint Qualifying

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

68

1:28:15,758

1:14,210

31

02

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

68

+10,768

1:14,573

21

03

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

68

+11,276

1:14,398

17

04

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

68

+44,151

1:15,297

16

05

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

67

+1 Runde

1:14,578

10

06

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

67

+1 Runde

1:15,462

8

07

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

67

+1 Runde

1:15,604

6

08

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

67

+1 Runde

1:15,390

4

09

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

67

+1 Runde

1:15,852

2

10

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

87

67

+1 Runde

1:16,002

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  5. Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM