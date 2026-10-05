Superbike-WM 2026 in Estoril: Wenig Action am vorletzten Rennwochenende
Das vorletzte Rennwochenende der Superbike-WM 2026 hat einen besonderen, einen sehr kurzen Zeitplan. Wann was auf Circuito de Estoril passiert.
Superbike-Fans kennen das: Beim Saisonauftakt in Übersee gehen nur die Top-Kategorie und die Supersport-WM an den Start, an Rennwochenenden in Europa flankieren die Rahmenserien Sportbike und/oder WorldWCR das Programm. Mitunter finden auch nationale Serien oder der R3-World-Cup im Rahmen der Weltmeisterschaft statt.
Der Zeitplan vom elften Event ist daher sehr ungewöhnlich, denn er umfasst mit den Kategorien Superbike und Supersport nur zwei WM‑Serien. Einzig der Yamaha-Cup wird zusätzlich veranstaltet, für den das Wochenende auf dem Circuit do Estoril das Saisonfinale darstellt.
Die Anfangszeiten der wichtigsten Session entsprechen dem im Reglement festgeschriebenen Master-Zeitplan. Die Superpole der Supersport-Klasse findet bereits am Freitag um 16 Uhr statt, die der Superbike-Kategorie am Samstag um 11:15 Uhr.
Am Samstag und Sonntag finden jeweils um 14:00 und 15:30 Uhr die Hauptrennen von SSP und SBK statt. Das spannende Superpole-Race am Sonntagvormittag um 11:10 Uhr.
Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Estoril
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
09:40
10:05
25
R3 Cup
Freies Training
10:20
11:05
45
SBK-WM
Freies Training 1
11:20
12:00
40
SSP-WM
Freies Training
12:15
12:40
25
WorldWCR
Freies Training
14:15
14:40
25
R3 Cup
Superpole
15:00
15:45
45
SBK-WM
Freies Training 2
16:00
16:40
40
SSP-WM
Superpole
Samstag
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
09:20
09:30
10
SSP-WM
Warm Up
09:40
10:00
20
SBK-WM
Freies Training 3
11:15
11:30
15
SBK-WM
Superpole
13:00
10 Rd.
R3 Cup
Rennen 1
14:00
18 Rd.
SSP-WM
Rennen 1
15:30
21 Rd.
SBK-WM
Rennen 1
Sonntag
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
09:15
09:25
10
SBK-WM
Warm Up
09:35
09:45
10
SSP-WM
Warm Up
11:10
10 Rd.
SBK-WM
Superpole-Race
13:00
10 Rd.
R3 Cup
Rennen 2
14:00
18 Rd.
SSP-WM
Rennen 2
15:30
21 Rd.
SBK-WM
Rennen 2
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