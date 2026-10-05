Superbike-WM 2026 in Estoril: Wenig Action am vorletzten Rennwochenende

Superbike-Fans kennen das: Beim Saisonauftakt in Übersee gehen nur die Top-Kategorie und die Supersport-WM an den Start, an Rennwochenenden in Europa flankieren die Rahmenserien Sportbike und/oder WorldWCR das Programm. Mitunter finden auch nationale Serien oder der R3-World-Cup im Rahmen der Weltmeisterschaft statt.

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Der Zeitplan vom elften Event ist daher sehr ungewöhnlich, denn er umfasst mit den Kategorien Superbike und Supersport nur zwei WM‑Serien. Einzig der Yamaha-Cup wird zusätzlich veranstaltet, für den das Wochenende auf dem Circuit do Estoril das Saisonfinale darstellt.

Die Anfangszeiten der wichtigsten Session entsprechen dem im Reglement festgeschriebenen Master-Zeitplan. Die Superpole der Supersport-Klasse findet bereits am Freitag um 16 Uhr statt, die der Superbike-Kategorie am Samstag um 11:15 Uhr.

Am Samstag und Sonntag finden jeweils um 14:00 und 15:30 Uhr die Hauptrennen von SSP und SBK statt. Das spannende Superpole-Race am Sonntagvormittag um 11:10 Uhr.

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Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Estoril