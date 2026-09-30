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Dreimal Top-10: Andrea Locatelli (Yamaha) hat das Beste aus Cremona gemacht

Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli gelang bei seinem Heimrennen auf dem Cremona Circuit zwar kein Saisonhighlight, zumindest aber eines der besseren Wochenenden in der Superbike-WM 2026.

Superbike WM

Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Das Meeting in Cremona hatte für Yamaha das Potenzial, eines der besseren Rennwochenenden in diesem Jahr zu werden. Das Layout der Rennstrecke, die Länge von nur 3,7 km und die vergleichsweise kurze Gerade sprachen dafür, dass die Schwächen der R1 beim Heimrennen von Aushängeschild Andrea Locatelli etwas weniger zum Tragen kommen.

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Die Hoffnung wurde geringer, als der Italiener in keinem der drei freien Trainings in den Top-15 auftauchte und immer über eine Sekunde auf die beste Zeit einbüßte. Und als Locatelli in der Superpole stürzte und nur einen Platz in der fünften Startreihe erreichte, schien der zehnte Event der Superbike-WM 2026 ein totaler Reinfall zu werden.

Aber im ersten Lauf bewies der 29-Jährige seine Klasse und fuhr im Sandwich der Bimota-Piloten Alex Lowes und Axel Bassani ins Ziel. «Der siebte Platz von P15 aus – das war sicher nicht einfach, aber ich habe versucht, mein Bestes zu geben», sagte Locatelli erleichtert. «Nachdem ich am Ende des Qualifyings gestürzt war, hat das Team einige Einstellungen geändert, und das Feedback vom Motorrad hat mir von Beginn des Rennens an wirklich geholfen: Es hat mir Selbstvertrauen gegeben, und ich konnte richtig Gas geben. Insgesamt kann ich mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden sein.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in Cremona
Willkommen zum Rennen in Cremona
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Sam und Alex Lowes
Sam und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Das Bike von Yari Montella
Das Bike von Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Alberto Surra
Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona gewinnt beide Läufe in Cremona
Iker Lecuona gewinnt beide Läufe in Cremona
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega ist Superbike-Weltmeister 2026
Nicolò Bulega ist Superbike-Weltmeister 2026
Foto: Gold & Goose
Weltmeister Nicolò Bulega
Weltmeister Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Lauf 1 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Lauf 1 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Lauf 2 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Yari Montella
Lauf 2 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Cremona-Sieger Iker Lecuona
Cremona-Sieger Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Weltmeister Nicolò Bulega
Weltmeister Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Cremona
© Gold & Goose

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Im kurzen Sprintrennen verpasste der Yamaha-Pilot als Zehnter nur um 0,8 sec die neunte Position, die ihn in der Startaufstellung für den zweiten Lauf um sechs Plätze nach vorn gebracht hätte – es wurde ein weiterer zehnter Platz. Mit drei Top-10-Ergebnissen endete das Heimrennen versöhnlich.

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«Es war sicherlich nicht das einfachste Wochenende für uns, aber wir haben ordentliche Ergebnisse erzielt. Wir haben gute Punkte geholt und viel gelernt – wir haben von Freitag an wirklich hart daran gearbeitet, das Set-up zu verbessern, haben gute Fortschritte gemacht und jede Menge nützliche Daten gesammelt. Ich bin also ziemlich zufrieden mit unserer Arbeit», betonte der Yamaha-Pilot. «Natürlich reicht das noch nicht aus, und wir wussten, dass Cremona für uns schon immer eine knifflige Rennstrecke war, aber ich denke, dass wir in diesem Jahr etwas mehr Potenzial gezeigt haben.»

In der Gesamtwertung hat sich Locatelli um eine Position auf Rang 11 verbessert und liegt nur sieben Punkte hinter Ducati-Pilot Alvaro Bautista.

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Zeit
Bestzeit
Punkte

01

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

23

34:02,443

1:28,122

25

02

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

23

+8,590

1:28,166

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

23

+12,724

1:28,686

16

04

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

23

+13,914

1:28,920

13

05

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

23

+17,159

1:28,727

11

06

Jake Dixon

Honda HRC

Jake Dixon

Honda HRC

96

23

+20,917

1:29,111

10

07

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

23

+21,405

1:28,945

9

08

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

23

+24,398

1:29,452

8

09

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

23

+27,293

1:29,300

7

10

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

23

+31,636

1:29,513

6

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