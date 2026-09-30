Dreimal Top-10: Andrea Locatelli (Yamaha) hat das Beste aus Cremona gemacht

Das Meeting in Cremona hatte für Yamaha das Potenzial, eines der besseren Rennwochenenden in diesem Jahr zu werden. Das Layout der Rennstrecke, die Länge von nur 3,7 km und die vergleichsweise kurze Gerade sprachen dafür, dass die Schwächen der R1 beim Heimrennen von Aushängeschild Andrea Locatelli etwas weniger zum Tragen kommen.

Werbung

Werbung

Die Hoffnung wurde geringer, als der Italiener in keinem der drei freien Trainings in den Top-15 auftauchte und immer über eine Sekunde auf die beste Zeit einbüßte. Und als Locatelli in der Superpole stürzte und nur einen Platz in der fünften Startreihe erreichte, schien der zehnte Event der Superbike-WM 2026 ein totaler Reinfall zu werden.

Aber im ersten Lauf bewies der 29-Jährige seine Klasse und fuhr im Sandwich der Bimota-Piloten Alex Lowes und Axel Bassani ins Ziel. «Der siebte Platz von P15 aus – das war sicher nicht einfach, aber ich habe versucht, mein Bestes zu geben», sagte Locatelli erleichtert. «Nachdem ich am Ende des Qualifyings gestürzt war, hat das Team einige Einstellungen geändert, und das Feedback vom Motorrad hat mir von Beginn des Rennens an wirklich geholfen: Es hat mir Selbstvertrauen gegeben, und ich konnte richtig Gas geben. Insgesamt kann ich mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden sein.»

Werbung

Werbung

Im kurzen Sprintrennen verpasste der Yamaha-Pilot als Zehnter nur um 0,8 sec die neunte Position, die ihn in der Startaufstellung für den zweiten Lauf um sechs Plätze nach vorn gebracht hätte – es wurde ein weiterer zehnter Platz. Mit drei Top-10-Ergebnissen endete das Heimrennen versöhnlich.

Thema der Woche Nicolo Bulega: Der Nachfolger von Toprak wird in der MotoGP nicht scheitern Der Italiener Nicolo Bulega hat als Erster den Weltmeistertitel in den Klassen Supersport und Superbike gewonnen, ab 2027 fährt er in der MotoGP. Was er diese Saison leistet, sucht seinesgleichen. Weiterlesen TV-Programm Live Estoril: 1. Freies Training FIM Superbike World Championship 09.10.2026 - 11:15

«Es war sicherlich nicht das einfachste Wochenende für uns, aber wir haben ordentliche Ergebnisse erzielt. Wir haben gute Punkte geholt und viel gelernt – wir haben von Freitag an wirklich hart daran gearbeitet, das Set-up zu verbessern, haben gute Fortschritte gemacht und jede Menge nützliche Daten gesammelt. Ich bin also ziemlich zufrieden mit unserer Arbeit», betonte der Yamaha-Pilot. «Natürlich reicht das noch nicht aus, und wir wussten, dass Cremona für uns schon immer eine knifflige Rennstrecke war, aber ich denke, dass wir in diesem Jahr etwas mehr Potenzial gezeigt haben.»

In der Gesamtwertung hat sich Locatelli um eine Position auf Rang 11 verbessert und liegt nur sieben Punkte hinter Ducati-Pilot Alvaro Bautista.

Werbung