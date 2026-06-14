Misano, Lauf 2: Doppelsieg von Herrera, Thailänderin schreibt Geschichte

Die Startaufstellung für den zweiten Lauf der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – basiert für die ersten neun Positionen auf der schnellsten Rennrunde vom Samstag, ab Platz 10 auf der Reihenfolge der Superpole.

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Kurz vor ihrem Sturz hatte Roberta Ponziani die schnellste Rennrunde gefahren und rückte somit auf die Pole-Position nach vorn. Neben der Italienerin starteten Beatriz Neila und Lauf-1-Siegerin Maria Herrera aus der ersten Reihe. Die am Samstag von Josephine Bruno abgeschossene Paola Ramos fiel vom vordersten Startplatz auf die fünfte Position zurück. Bruno wiederum startete als Vierte, musste aber eine Long-Lap-Strafe absolvieren. Für Lucy Michel blieb es bei Startplatz 23.

Das Rennen über zwölf Runden wurde ungewöhnlich früh um 11:50 Uhr bei sommerlichen Bedingungen mit bereits 27 Grad Celsius gestartet. Herrera gewann den Start und bog als Führende in die erste Kurve ein, dahinter Ponziani, Neila, Ramos und die schnelle Thailänderin Muklada Sarapuech. Kurve 8 brachte das Aus von Tayla Relph, die beim Sturz unverletzt blieb. Michel kam als Letzte aus der ersten Runde.

Nach zwei Runden führte Herrera mit der schnellsten Rennrunde von 1:47,843 min um 0,7 sec vor Neila und Ponziani. Nach einem Fehler fiel Ramos auf Platz 11 zurück. Neila steigerte sich anschließend ebenfalls auf Rundenzeiten unter 1:48 min und hielt als einzige Fahrerin mit der Weltmeisterin mit.

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Herrera und Neila setzten sich mit jeder Runde weiter ab und lagen bei Halbzeit bereits 6 sec vor den um Platz 3 kämpfenden Ponziani und Yvonne Cerpa. Erwartungsgemäß pflügte Ramos durch Feld und war wieder in den Top-5 angekommen. Das Podium war für die 19-Jährige aus eigener Kraft erreichbar. Lucy Michel (23.) fuhr in einer Gruppe, die bis Platz 21 reichte.

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An der Spitze beschränkte sich Neila aufs Hinterherfahren und studierte die Linien ihrer Landsfrau. Um den letzten Platz auf dem Podium kämpften Ponziani, Cerpa, Ramos und Sarapuech. Durch die Positionskämpfe schlossen Sara Sanchez und Karolina Danak zum Quartett auf und machten daraus ein Sextett. Die Positionen in dieser Gruppe wechselten in jeder Kurve.

In der vorletzten Runde ergriff Neila die Initiative und attackierte Herrera erstmals – aber die 29-Jährige holte sich sofort die Führung zurück. Herrera verteidigte ihre Position mit dem Messer zwischen den Zähnen und holte sich den ersten Doppelsieg in der WorldWCR 2026. Neila kreuzte mit nur 0,075 sec Rückstand als Zweite die Ziellinie.

Das erste Podium einer Thailänderin und Asiatin in der Frauen-Weltmeisterschaft holte sensationell Muklada Sarapuech. Die 33-Jährige etablierte sich erstaunlich schnell als eine der stärksten Pilotinnen, auch ohne Streckenkenntnisse.

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Die Forward-Pilotinnen Ponziani und Ramos komplettieren die Top-5.

In der Schlussphase stürzten Emily Bonda und Danak. Letztere wurde zur Untersuchung ins Medical-Center gebracht.

Lucy Michel setzte sich in ihrer Gruppe durch, verpasste als 18. aber die Punkteränge.