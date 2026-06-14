Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Max Verstappen P5, Isack Hadjar P6, Teamchef Mekies: «Ein Augen-Öffner»

Red Bull Racing hat für den Barcelona-GP die dritte Startreihe besetzt: mit Max Verstappen auf Platz 5 und Isack Hadjar auf P6. RBR-Teamchef Laurent Mekies ist mit dem Ergebnis unzufrieden.

Formel 1

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies und Max Verstappen
Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies und Max Verstappen
Foto: XPB
Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies und Max Verstappen
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Die Gesichter bei Red Bull Racing sagten alles: In der spannenden Qualifikation zum Grossen Preis von Barcelona-Catalunya wäre mehr möglich gewesen.

Werbung

Werbung

Die sechsfachen Konstrukteurs-Weltmeister werden auf den Startplätzen 5 (Max Verstappen) und 6 (Isack Hadjar) in den Grand Prix gehen, und Teamchef Laurent Mekies knurrt: «Als Team geben wir uns nie mit einem fünften oder sechsten Platz zufrieden. Aber wir hatten hier für Barcelona einen Augen-Öffner erwartet, aufgrund der Streckencharakteristik mit den langen Geraden und den schnellen Kurven. Wir wissen, dass wir auf dieser Art von Strecke etwas schwächer sind, vor allem im Vergleich zu Monte Carlo und auch Montreal.»

Der 49-jährige Franzose weiter: «Während der drei freien Trainingssitzungen haben wir hart daran gearbeitet, um die Leistungsfähigkeit des Autos zu optimieren. Tatsächlich ist der Abstand zur Pole-Position von 0,342 Sekunden der geringste, den wir bisher in dieser Saison auf dieser Art von Strecke gesehen haben.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Dennoch ist uns klar – wir haben unsere Einschränkungen in den besagten Bereichen noch nicht behoben. Erfreulich für mich ist aber, dass sich die ganze Arbeit aller Mitarbeiter auszuzahle beginnt.»

Werbung

Werbung

Wie sieht Laurent Mekies den kommenden Barcelona-GP? «Ich glaube, der entscheidende Faktor im Rennen wird die Hitze sein, die mehrere Boxenstopps erzwingen wird. Das wird meiner Ansicht nach dazu führen, dass viele Autos um Podestplätze kämpfen werden, und wir werden uns nach Kräften bemühen, bei diesem Mehrkampf mitzumischen.»

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Freies Training

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

02

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

03

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

04

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

05

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

06

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

07

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

08

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

09

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

10

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  5. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM