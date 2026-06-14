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Hamilton/Ferrari vor Barcelona-GP: «Um Mercedes zu schlagen, brauche ich …»

Nur 64 Tausendstelsekunden fehlten Lewis Hamilton, um seine 105. F1-Pole zu holen, seine erste seit Ungarn 2023! Der Ferrari-Star sagt, was Ferrari braucht, um Mercedes endlich zu schlagen.

Formel 1

Lewis Hamilton im Ferrari
Lewis Hamilton im Ferrari
Foto: Ferrari
Lewis Hamilton im Ferrari
© Ferrari

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Die Serie von Mercedes-Pole Positions geht weiter: George Russell steht auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya auf dem besten Startplatz. Aber erstmals in dieser Saison ist WM-Leader Kimi Antonelli nicht in der ersten Reihe zu finden, und der Grund dafür heisst Lewis Hamilton.

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Ferrari-Superstar Hamilton hat im spannenden Abschlusstraining in Katalonien seinen besten GP-Startplatz mit Ferrari erkämpft, zuletzt auf P2 nach einer GP-Quali war der siebenfache Formel-1-Champion in Silverstone 2024.

Die grosse Frage für alle Ferrari-Fans: Können die Italiener den ersten Sieg seit Ende Oktober 2024 in Mexiko holen? Damals raste Carlos Sainz zum Sieg. Und kann Lewis Hamilton seinen ersten GP-Sieg seit Belgien 2024 einfahren? Damals erhielt der Brite den Sieg geschenkt, weil der erste im Ziel, George Russell, disqualifiziert wurde (Auto untergewichtig). Der letzte waschechte Sieg für Lewis daher Silverstone 2024, vor fast zwei Jahren.

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Was braucht Ferrari, um in Spanien die Festung Mercedes zu stürmen? Der 105-fache GP-Sieger Hamilton sagt: «Zunächst mal – der Reifenverschleiss ist doppelt so hoch als berechnet. Das wird im Rennen eine zentrale Rolle spielen. Ich weiss nicht mal, ob wir es mit nur zwei Reifenwechsel schaffen werden.»

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«Fakt ist, wir waren noch nie so nahe dran an Mercedes. Daher – was wir machen, das funktioniert, wir verbessern uns als Team. Aber diese Jungs scheinen immer noch etwas in der Hinterhand zu haben. Jedes Mal, wenn wir ein Upgrade bringen, sind sie immer noch voraus, also haben wir noch einiges an Arbeit vor uns.»

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«Um eine GP-Pole zu erringen, müssen wir mehr Leistung haben und uns auch verbessern in Sachen Energie-Management. Wo wir etwa in Kurve 4 ein wenig nachlassen, können sie immer noch zulegen. Wir sprechen hier von Details, über eine Runde verteilt.»

«Wir brauchen auch mehr Stabilität im Heck, daher fordere ich ständig vom Team – bitte mehr Abtrieb. Also im Grunde das, was alle Fahrer ständig haben wollen, mehr Power und mehr Abtrieb. Wir müssen zudem die Fahrzeugbalance verfeinern. Und wenn wir das alles auf die Reihe bekommen, dann können wir Mercedes tüchtig einheizen.»

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

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