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Warnung von Teamchef Toto Wolff: «Dort kann man das Rennen nur verlieren»

Toto Wolff rechnete schon vor dem Qualifying in Barcelona mit der Pole-Runde von George Russell. Der Mercedes-Teamchef weiss, worauf es im Rennen auf der spanischen Strecke ankommen wird.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Mercedes-Teamchef Toto Wolff erwartet ein langes Rennen in Barcelona
Mercedes-Teamchef Toto Wolff erwartet ein langes Rennen in Barcelona
Foto: Rew / XPB Images
Mercedes-Teamchef Toto Wolff erwartet ein langes Rennen in Barcelona
© Rew / XPB Images

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Wie schon beim Saisonauftakt im Albert Park von Melbourne und beim GP-Qualifying in Kanada setzte sich George Russell auch im Abschlusstraining auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya gegen die Konkurrenz durch und schnappte sich die Pole. Sein Mercedes-Teamkollege Kimi Antonelli, der die WM mit 66 Punkten Vorsprung auf Ferrari-Star Lewis Hamilton anführt, musste isch mit dem dritten Platz begnügen.

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Teamchef Toto Wolff lobte nach der Zeitenjagd: «George war das ganze Wochenende über der schnellste Fahrer. Hätte man mich vor dem Qualifying nach einem Favoriten für die Pole-Position gefragt, hätte ich ihn gewählt. Er war das ganze Wochenende über in Topform, hat sich nach seinem jüngsten Pech neu sortiert, ist hochkonzentriert und hat bisher eine beeindruckende Leistung gezeigt. Das muss er im Rennen fortsetzen, wenn er um den Sieg kämpfen will. Er ist dieses Wochenende gut in Form und erinnert alle daran, wie gut er ist.»

Hoffnung für Kimi Antonelli

Über WM-Leader Antonelli sagte der Wiener: «Was Kimi betrifft, so hat ihn die Pause im ersten Training etwas Zeit auf der Strecke gekostet, aber der dritte Platz ist dennoch ein solides Ergebnis. Man vergisst leicht, dass er erst sein zweites Jahr in der Formel 1 bestreitet und einen unglaublich schnellen Teamkollegen an seiner Seite hat. Seine Renntempo im zweiten Training war konkurrenzfähig. Daher bin ich sicher, dass er sich auf das anstehende Rennen freut.»

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Mit Blick auf den anstehenden Grand Prix ergänzte Wolff: «Es wird ein langes Rennen, in dem wir einen hohen Reifenabbau erwarten. Wir wollen zwar als Erste in die erste Kurve gehen, wissen aber, dass man das Rennen dort nicht gewinnt, sondern nur verlieren kann. Wir müssen gut auf die Reifen achten, ein gutes Tempo finden und abwarten, wie die Situation vor der Schlussphase aussieht.»

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