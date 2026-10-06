Leidensweg von Tarran Mackenzie geht weiter: Loris Baz springt wieder ein

Seit seinem Heimrennen in Donington Park Mitte Juli kämpft Tarran Mackenzie um seine Rückkehr auf seine Ducati V4R. Der Schotte war im zweiten Training gestürzt und zog sich Brüche am Schlüsselbein, am Schulterblatt sowie am linken Schien- und Wadenbein zu. Zwei Monate später wagte der 30-Jährige ein Comeback, blitzte mit seinem Vorhaben aber bei Rennärztin Monica Lazzarotti ab, die ihn für rennuntauglich erklärte.

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In Cremona versuchte es Mackenzie erst gar nicht und gab Verzögerungen bei der Knochenheilung als Begründung an. Sein Optical Express-Team verpflichtete daraufhin Loris Baz als Ersatz. Der Franzose fuhr 2022 und 2023 bereits für das Team, damals auf BMW. Bei seinem Feuerwehreinsatz in Italien zog sich der 33-Jährige mit den Plätzen 15, 15 und 14 solide aus der Affäre.

Nun überrascht das deutsche Ducati-Team mit der Nachricht, dass Mackenzie auch am kommenden Wochenende in Estoril sowie beim Saisonfinale in Jerez fehlen wird. «Weitere Untersuchungen ergaben, dass Tarran Mackenzie noch nicht bereit für eine Rückkehr ist, und er wird die beiden letzten Saisonrennen aussetzen. Loris Baz wird in Estoril und Jerez seine Ducati Panigale V4 R übernehmen. Wir wünschen Tarran weiterhin eine schnelle und vollständige Genesung!»

Anders als Cremona kennt Baz die Pisten in Estoril und Jerez. Seine beste Platzierung auf der portugiesischen Rennstrecke ist ein neunter Platz aus dem Jahr 2020. Im selben Jahr fuhr er in Spanien einen vierten Platz ein.

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