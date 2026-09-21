Superbike-WM 2026 in Cremona: Wann was bei der Ducati-Party passiert

Am kommenden Wochenende gastiert die Superbike-WM 2026 auf dem Cremona Circuit. Der Termin im September ist neu. Bisher kam die seriennahe Weltmeisterschaft im Mai an die Rennstrecke zwischen Mailand und Bologna.

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Es ist erst das zehnte von zwölf Saisonmeetings, doch es stehen die ersten Titelentscheidungen an. Sollte Nicolò Bulega nach dem Rennwochenende 124 oder mehr Punkte Vorsprung auf seinen Aruba.it Ducati-Teamkollegen Iker Lecuona haben, steht er als Weltmeister fest.

Tatsächlich wird der 26-Jährige wahrscheinlich bereits nach dem Superpole-Race am Sonntagvormittag den Titel gewinnen. Als 26‑facher Saisonsieger ist der WM-Leader ohnehin Favorit und im vergangenen Jahr holte er ein Triple.

Es ist klar: Die Tribünen werden prall gefüllt sein, denn Cremona ist bekanntlich für Bulega und Ducati gleichermaßen ein Heimspiel.

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Neben der Superbike-Kategorie treten in Cremona auch die Supersport- und die Sportbike-WM an, dazu ergänzt der R3-World-Cup das Rahmenprogramm. Zur Anwendung kommt der Standard-Zeitplan, nach dem die Hauptrennen der Superbike-WM am Samstag und Sonntag jeweils um 15:30 Uhr den Abschluss bilden. Die ersten wichtigen Sessions finden bereits am Freitagnachmittag mit den Qualifyings von Supersport und Sportbike statt.

Übrigens: Als Titelsponsor tritt die Motorradmesse EICMA auf, mit der der Cremona Circuit eine enge Kooperation eingegangen ist.

Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Cremona