Iker Lecuona rät seinem Kumpel Danilo Petrucci: «Genieß das Leben»

Iker Lecuona und Danilo Petrucci kennen und verstehen sich trotz eines Altersunterschieds von neun Jahren gut. In der MotoGP 2021 waren sie Teamkollegen und Leidensgenossen bei Tech3 KTM Factory Racing – damals war die KTM RC16 nicht so konkurrenzfähig wie sie es heute ist. Während es den Italiener anschließend für ein Jahr in die MotoAmerica zog und erst dann in die Superbike-WM, wechselte der Spanier für die Saison 2022 direkt ins Werksteam der Honda Racing Corporation.

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Ab 2023 fuhren beide in der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft, aber immer in unterschiedlichen Teams und für unterschiedliche Hersteller. Der Freundschaft tat das keinen Abbruch: Als Petrucci in Cremona 2024 seine ersten Superbike-Siege feierte, freute sich Lecuona sichtlich mit ihm . Und dass der 35-Jährige in diesem Jahr mit BMW auf keinen grünen Zweig kommt, stimmt den Ducati-Werkspiloten nachdenklich.

«Meiner Meinung nach ist Danilo ein erstklassiger Rennfahrer. Er hat sich in der MotoGP hervorragend geschlagen und Rennen gewonnen, und dasselbe gilt für die Superbike-WM», bricht Lecuona für Petrucci eine Lanze. «Mit seinem aktuellen Motorrad kommt er nicht optimal zurecht, zudem hatte er zu Jahresbeginn einen heftigen Sturz – man darf auch nicht seinen schlimmen Sturz 2024 vergessen. Mich macht es traurig, wenn ein Top-Pilot wie er – oder auch Valentino und einige weitere – gegen Ende ihrer Karrieren im hinteren Feld mitfahren.»

Beim Superbike-Meeting in Magny-Cours haben BMW und der Italiener öffentlich gemacht, dass die Zusammenarbeit in der Superbike-WM 2027 nicht fortgesetzt wird. Mittlerweile läuft es auf eine Rückkehr von Petrucci in die MotoAmerica hinaus , dieses Mal ins BMW-Team OranceCat.

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Lecuona wünschte seinem Kumpel nur das Beste. «Als Freund würde ich ihm raten, dass er sein Leben genießen sollte», betonte der Spanier.

In der MotoAmerica könnte Petrucci beides haben: Noch ein paar erfolgreiche Jahre als Profi-Rennfahrer, und den lockeren Lebensstil in den USA genießen.