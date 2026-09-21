Max Verstappen vor Baku-GP: Steiner befürchtet ernüchternden Saisonrest

Es war einer der Aufreger der GP-Saison 2018: Ausgerechnet die beiden Red Bull Racing-Asse Max Verstappen und Daniel Ricciardo kollidierten im WM-Lauf von Aserbaidschan, beim Anbremsen der ersten Kurve.

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Der Australier Ricciardo wollte aus dem Windschatten am Niederländer vorbeigehen, doch als sich Daniel an die Innenseite setzte, liess Max auch sein Auto dorthin tragen. Nach dem Crash schimpfte der damalige Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko: «Das hat es am nötigen Verstand und am Respekt gemangelt.»

Noch ein Crash für Max Verstappen, als er 2021, locker in Führung liegend, auf der Geraden von einem Reifenschaden links hinten überrascht wurde. «Ohne jede Warnung, nichts Schönes», wie Max später erklärte. Bilder gingen um die Welt, wie er ausstieg und angewidert gegen den platten Reifen kickte.

Auf der anderen Seite der Wohlfühlskala: der erste Baku-Sieg 2022 und der zweite Volltreffer 2025, dieses Mal von Pole-Position kommend. Danach grinste Verstappen: «Es gab Leute, die behauptet hatten, dass ich mich in Baku schwertue. Es ist immer schön, jemandem das Gegenteil zu beweisen.»

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Über den Baku City Circuit sagt Max: «Es ist ein wenig knifflig, bei der Abstimmung den richtigen Kompromiss zu finden aus Abtrieb für die vielen langsamen Kurven und Windschlüpfigkeit für die Vollgaspassagen.»

In den vergangenen sieben Grands Prix 2026 hat Max Verstappen fünf Mal die Zielflagge gesehen – und stand jedes Mal auf dem Podest. Umso erstaunlicher, was Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner prophezeit.

Der Südtiroler sagt im Podcast Red Flags: «Max Verstappen wird 2026 kein Rennen mehr gewinnen, Mercedes und McLaren sind einfach zu stark. Er ist noch immer Super-Max, aber auch er kann nur begrenzt die Schwächen des Autos kaschieren. Er wird weitere Podestplätze erringen, daran habe ich keinen Zweifel, aber an Siege glaube ich nicht.»

Max Verstappen beim Aserbaidschan-GP

2017: 5. im Qualifying/Ausfall (Motorschaden)

2018: 5./Ausfall (Kollision mit Ricciardo)

2019: 4./4.

2021: 3./Unfall (nach Reifenschaden)

2022: 3./1.

2023: 2./2.

2024: 6./5.

2025: 1./1.

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