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Toprak reibt sich die Hände: 2027 endlich wieder Fights gegen Nicolò Bulega

Zwei Jahre kämpften Toprak Razgatlioglu und Nicolò Bulega in der Superbike-WM hart und fair um Siege und den Titel. 2027 treffen die beiden Ausnahmekönner in der MotoGP wieder aufeinander.

Superbike WM

Nicolo Bulega und Toprak Razgatlioglu
Nicolo Bulega und Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Nicolo Bulega und Toprak Razgatlioglu
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Als Nicolò Bulega nach dem Gewinn der Supersport-WM 2023 mit Ducati in die Superbike-Kategorie aufstieg, wechselte Toprak Razgatlioglu von Yamaha zu BMW. Bei beiden waren sich selbst Experten nicht hundertprozentig sicher, zu was sie in der Lage sein würden. Am Ende lieferten sich der Italiener und der Türke zwei Saisons voller spannender und hart, aber fair geführter Duelle. Sie endeten jeweils mit dem WM-Titel für Razgatlioglu und der Vizeweltmeisterschaft für Bulega.

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Nachdem Razgatlioglu für 2026 in die MotoGP wechselte, hatte der Ducati-Pilot keinen Gegner mehr zu fürchten und hat 26 Siege in 27 Rennen eingefahren. Die einzige Niederlage fügte Bulega Teamkollege Iker Lecuona zu. Niemand hat Zweifel daran: Bereits in Cremona, dem zehnten Saisonmeeting, kann der 26-Jährige den vorzeitigen Titelgewinn unter Dach und Fach bringen.

Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com wissen längst, dass Bulega im kommenden Jahr für das MotoGP-Team von Valentino Rossi antreten wird. Dann treffen die einstigen Superbike-Rivalen in der Königsklasse wieder aufeinander. «Ich sagte immer, dass er die MotoGP verdient, weil er den richtigen Fahrstil dafür hat. Endlich steigt er ein», freute sich Razgatlioglu für Bulega. «Das ist gut, denn er ist jung und kommt von Ducati. Sie haben ihm über die Superbike-WM den Weg geebnet, und diese Aufgabe ist noch wichtiger. Er hat den Titel fast schon in der Tasche. Er hat viel gelernt und wechselt nun in die MotoGP.»

Im Artikel erwähnt

Als offizieller MotoGP-Testfahrer von Ducati wechselt Bulega gut vorbereitet – viel besser als es der Türke vor einem Jahr war. «Für ihn ist es der perfekte Zeitpunkt mit den 850-ccm-Maschinen und Pirelli. Er hat viele Tests mit dem MotoGP-Bike und den Pirelli-Reifen absolviert», weiß Toprak. «Es sieht so aus, als sei er bereit. Ich hoffe, dass wir weiterhin mit ihm in der MotoGP um den Sieg kämpfen werden!»

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1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

553

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

407

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

247

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

201

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

198

6

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

171

7

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