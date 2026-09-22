Nächstes Desaster: Supercross-WM-Lauf in Birmingham abgesagt
Die FIM-Supercross-WM bleibt ein Problem. Der am 10. Oktober in Birmingham geplante Meisterschaftslauf wurde kurzfristig abgesagt und auch die anderen Termine scheinen jetzt auch zu wackeln.
Die WSX-Supercross-WM muss den nächsten Dämpfer wegstecken. Der ursprünglich für den 10. Oktober geplante England-Grand-Prix in Birmingham wurde abgesagt. Wortreich erklärte der Serienvermarkter, dass es um die «Sicherung der langfristigen Investitionen» geht und um den «Aufbau einer stärkeren und nachhaltigeren Plattform für World Supercross, für Teams, Fahrer, Partner und Fans.»
Problem bleibt das Geld
Übersetzt heißt das: Dem Serienvermarkter geht offenbar das Geld aus und die «Sicherung langfristiger Investitionen» dürfte verklausuliert andeuten, dass Investoren gesucht werden, um das Projekt zu stemmen.
«Obwohl wir weiterhin zuversichtlich in die Zukunft der Meisterschaft blicken, erfordert der Zeitpunkt, dass wir einige kurzfristige operative Maßnahmen ergreifen. Aus diesem Grund haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, den Grand Prix am 10. Oktober im englischen Birmingham abzusagen.» Ticketinhaber erhalten innerhalb der nächsten 24 Stunden eine E-Mail. Rückerstattungen werden automatisch auf die ursprüngliche Zahlungsmethode bearbeitet und sollten innerhalb von 14–21 Tagen erfolgen.
Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube
«Wir alle glauben an World Supercross und wissen, dass es ein globales Publikum für diesen Sport gibt. Motorräder und Zubehör werden auf Märkten auf der ganzen Welt konsumiert und wir müssen weiterhin daran arbeiten, diese Zielgruppen zu erreichen», heißt es in der Stellungnahme weiter. Die Botschaft ist angekommen, doch es fehlt der Glaube.
Noch immer kein verbindlicher Kalender
Interessantes Detail am Rande: Die Termine für die kommenden Grands Prix wurden nun ebenfalls von der
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