Die Supersport-WM bekommt für 2027 ein überarbeitetes technisches Reglement, das eine Leistungsreduktion nach sich zieht, womit die Motoren in der mittleren Hubraumkategorie zukünftig nur noch um die 135 PS haben werden. KTM und das Team Freudenberg unternahmen dieses Jahr viel, um die 990 RC R für 2027 renntauglich zu machen.

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Zuletzt wurde mit Jonas Folger am 10./11. November in Castelloli, nordwestlich von Barcelona, getestet, die Strecke gehört KTM-Berater Heinz Kinigadner. «Das Wetter war nicht perfekt, aber wir konnten viele neue Sachen rausfinden und haben im Bereich Fahrwerk und Motormapping einiges probiert», verriet Teamchef Carsten Freudenberg SPEEDWEEK.com. «Wir fahren mit der Leistung, die nach zukünftigem Reglement erlaubt sein wird. Deshalb ist schwer zu sagen, wo wir stehen, weil alle anderen noch mit 145 bis 150 PS unterwegs sind.»

Jonas Folger bringt die KTM zur Rennreife Foto: freudenberg Jonas Folger bringt die KTM zur Rennreife © freudenberg

Freudenberg hatte bereits im August gegenüber diesem Motorsport-Portal anklingen lassen , dass er seine Mannschaft 2027 eher in der IDM als in der Weltmeisterschaft sieht. Inzwischen ist das Tatsache: Das Freudenberg-Team hat bei Promoter Liberty keinen WM-Platz angefragt und wird entsprechend auf der Startliste fehlen.

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Die Gründe dafür sind mehrschichtig. «Die WM-Saison beginnt bereits im Februar in Australien, das käme zu früh für uns, um alles homologiert und fertig zu bekommen», erklärte der Sachse. «Außerdem ist die Teilnahme ohne Unterstützung eines Herstellers kaum zu schaffen. Darüber habe ich aber gar nicht nachgedacht. Unser Fokus liegt auf der IDM, dort wollen wir versuchen, nächstes Jahr am Start zu sein.»

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KTM-Boss schätzt das Freudenberg-Team sehr

«Unsere Entwicklung bekommt enormes Feedback, das ist eine super Zusammenarbeit mit Freudenberg», lobte KTM-Geschäftsführer Gottfried Neumeister im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com. «Doch unser Budget ist beschränkt, wir müssen überlegen, wie viele Sachen wir gleichzeitig machen können. Wir haben uns für die Königsklasse MotoGP entschieden und uns für weitere fünf Jahre verpflichtet. Wir können nicht alles gleichzeitig machen, haben aber einen Weg mit einem Partner gefunden. Wir liefern Technologie, wir liefern die Kits, wir unterstützen im Hintergrund, andere können dann damit Rennsport betreiben. Ich höre die Rufe und Wünsche, wir müssen bei Factory Racing aber unsere Mittel bündeln und schauen, worauf wir uns fokussieren. Supersport kann für uns nur ein Partner machen. Die 990 RC war unser erster Wurf, die von den Kunden gut angenommen wird. Dass wir den Ehrgeiz haben, das weiterzuentwickeln, ist eh klar.»

2027 sehen wir in der Supersport-WM acht Motorradmarken: Ducati, Honda, Kawasaki, QJ Motor, Triumph, Yamaha und ZX Moto bleiben dabei. Während MV Agusta wegfällt, kommt Suzuki hinzu . Den WM-Einstieg eines KTM-Teams sehen wir frühestens 2028.

Teams & Fahrer Supersport-WM 2027:

Kawasaki: Jaume Masia (E), David Salvador (E) Motozoo Suzuki: Mattia Casadei (I) ZX Moto: Valentin Debise (F), Federico Caricasulo (I) Honda: Ana Carrasco (E), Perolari? QJ Motor Ten Kate: Can Öncü (TR), Zonta van den Goorbergh (NL) AS Yamaha: Jeremy Alcoba (E), Aldi Mahendra (IND) GMT94 Yamaha: Roberto Garcia (E), Unai Orradre (E) Kofler Yamaha: Andreas Kofler (A) VFT Yamaha: Filippo Farioli (I) PTR Triumph: Dominique Aegerter (CH), Joshua Whatley (GB) Renegade Triumph: Tom Booth-Amos (GB), Ayumu Sasaki (J) Compos Triumph: Ondrej Vostatek (CZ), Ryusei Yamanaka (J) Feel Ducati: Philipp Öttl (D) Orelac Ducati: Marcos Ramirez (E), Marcos Ludena (E) WRP Ducati: Matteo Ferrari (E), noch offen Althea Ducati: Andrea Giombini (I), Zaccone? D34G Ducati: Dennis Foggia (I), noch offen Renzi Corse Ducati: Jesus Torres (E)

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