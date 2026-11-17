Exklusiv: Wie es um die Teilnahme von KTM in der Supersport-WM 2027 steht
Hersteller KTM entwickelt zusammen mit dem Freudenberg-Team die 990 RC R für den Rennsport, 2027 soll sie eine komplette Meisterschaft bestreiten. SPEEDWEEK.com verrät die Hintergründe.
Die Supersport-WM bekommt für 2027 ein überarbeitetes technisches Reglement, das eine Leistungsreduktion nach sich zieht, womit die Motoren in der mittleren Hubraumkategorie zukünftig nur noch um die 135 PS haben werden. KTM und das Team Freudenberg unternahmen dieses Jahr viel, um die 990 RC R für 2027 renntauglich zu machen.
Zuletzt wurde mit Jonas Folger am 10./11. November in Castelloli, nordwestlich von Barcelona, getestet,
Freudenberg hatte bereits im August
Die Gründe dafür sind mehrschichtig. «Die WM-Saison beginnt bereits im Februar in Australien, das käme zu früh für uns, um alles homologiert und fertig zu bekommen», erklärte der Sachse. «Außerdem ist die Teilnahme ohne Unterstützung eines Herstellers kaum zu schaffen. Darüber habe ich aber gar nicht nachgedacht. Unser Fokus liegt auf der IDM, dort wollen wir versuchen, nächstes Jahr am Start zu sein.»
KTM-Boss schätzt das Freudenberg-Team sehr
«Unsere Entwicklung bekommt enormes Feedback, das ist eine super Zusammenarbeit mit Freudenberg», lobte KTM-Geschäftsführer Gottfried Neumeister im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com. «Doch unser Budget ist beschränkt, wir müssen überlegen, wie viele Sachen wir gleichzeitig machen können. Wir haben uns für die Königsklasse MotoGP entschieden und uns für weitere fünf Jahre verpflichtet. Wir können nicht alles gleichzeitig machen, haben aber einen Weg mit einem Partner gefunden. Wir liefern Technologie, wir liefern die Kits, wir unterstützen im Hintergrund, andere können dann damit Rennsport betreiben. Ich höre die Rufe und Wünsche, wir müssen bei Factory Racing aber unsere Mittel bündeln und schauen, worauf wir uns fokussieren. Supersport kann für uns nur ein Partner machen. Die 990 RC war unser erster Wurf, die von den Kunden gut angenommen wird. Dass wir den Ehrgeiz haben, das weiterzuentwickeln, ist eh klar.»
2027 sehen wir in der Supersport-WM acht Motorradmarken: Ducati, Honda, Kawasaki, QJ Motor, Triumph, Yamaha und ZX Moto bleiben dabei.
Teams & Fahrer Supersport-WM 2027:
Kawasaki: Jaume Masia (E), David Salvador (E)
Motozoo Suzuki: Mattia Casadei (I)
ZX Moto: Valentin Debise (F), Federico Caricasulo (I)
Honda: Ana Carrasco (E), Perolari?
QJ Motor Ten Kate: Can Öncü (TR), Zonta van den Goorbergh (NL)
AS Yamaha: Jeremy Alcoba (E), Aldi Mahendra (IND)
GMT94 Yamaha: Roberto Garcia (E), Unai Orradre (E)
Kofler Yamaha: Andreas Kofler (A)
VFT Yamaha: Filippo Farioli (I)
PTR Triumph: Dominique Aegerter (CH), Joshua Whatley (GB)
Renegade Triumph: Tom Booth-Amos (GB), Ayumu Sasaki (J)
Compos Triumph: Ondrej Vostatek (CZ), Ryusei Yamanaka (J)
Feel Ducati: Philipp Öttl (D)
Orelac Ducati: Marcos Ramirez (E), Marcos Ludena (E)
WRP Ducati: Matteo Ferrari (E), noch offen
Althea Ducati: Andrea Giombini (I), Zaccone?
D34G Ducati: Dennis Foggia (I), noch offen
Renzi Corse Ducati: Jesus Torres (E)
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