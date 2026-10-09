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Supersport-Training Estoril: Top-3 der WM liegen hinten – Rekord wackelt

Im einzigen freien Training der Supersport-WM in Estoril war am Freitagmittag Yamaha-Ass Can Öncü tonangebend. Der Bayer Philipp Öttl aus dem Team Feel Ducati brillierte in Portugal als Dritter.

Supersport-WM

Can Öncü
Can Öncü
Foto: donnyfoto.com
Can Öncü
© donnyfoto.com

Im Artikel erwähnt

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In der Supersport-WM gibt es am Freitag nur ein freies Training über 40 Minuten, um 16 Uhr Ortszeit, Portugal ist gegenüber MEZ eine Stunde hinten, geht es bereits ins Qualifying. Als es um 11.20 Uhr losging, hatte es 22 Grad Celsius, das Wochenende wird herbstlich warm.

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Nach sieben Minuten gab es eine kurze Unterbrechung wegen Roberto Garcia in Kurve 1, anschließend übernahm Can Öncü aus dem Team Ten Kate Yamaha mit über 0,7 sec Vorsprung Platz 1 auf den Zeitenmonitoren. Der Türke fuhr sofort auf sehr hohem Niveau: Mit 1:39,449 min lag er zur Halbzeit nur gut 0,4 sec über dem Rundenrekord, aufgestellt von Valentin Debise (Ducati) im Vorjahr im Warm-up am Sonntagmorgen mit 1:39,042 min.

In den letzten 5 min wurde der Stand kräftig durcheinandergewürfelt: Zuerst übernahm Ex-Weltmeister Lucas Mahias (GMT94 Yamaha) Platz 1, dann schlug Öncü mit 1:39,084 min zurück, fuhr überragende Bestzeit und kratzte am Rundenrekord.

Im Artikel erwähnt

Philipp Öttl (Feel Ducati) als einziger Deutscher im Feld agierte bis kurz vor dem Fallen der schwarz-weiß-karierten Flagge unscheinbar, katapultierte sich mit noch 2 min auf der Uhr aber auf den dritten Platz. Davor hatte der Bayer immer wieder in einzelnen Sektoren mit Bestzeiten geglänzt, brachte aber nie eine optimale Runde zusammen.

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Am Ende lag Öncü 0,334 sec vor Mahias und 0,442 sec vor Öttl. Hinter Farioli wurde Kawasaki-Werksfahrer Jeremy Alcoba Fünfter, Triumph-Ass Tom Booth-Amos Sechster, der WM-Zweite Debise landete mit der ZX Moto auf Position 8, Arenas wurde 10. und der WM-Dritte Jaume Masia (Orelac Ducati) 14.

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Der zweifache Weltmeister Dominique Aegerter, der im Kawasaki-Werksteam ein katastrophales Jahr erlebt, lag zeitweise auf dem sechsten Rang, fiel aber noch bis auf Position 19 zurück. Der österreichische WM-Rookie Andreas Kofler kam im Feld mit 34 Teilnehmern auf Platz 32, Honda-Pilot Ana Carrasco wurde abgeschlagen Letzte.

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Fahrer
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Runden
Zeit

01

61

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

21

1:39,084

02

94

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

16

+0,334

03

65

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

Philipp Öttl

16

+0,442

04

7

Filippo Farioli

VFT Racing Yamaha

Filippo Farioli

19

+0,450

05

52

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

17

+0,496

06

69

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

Tom Booth-Amos

15

+0,501

07

50

Ondrej Vostatek

Compos Racing Team

Ondrej Vostatek

17

+0,509

08

53

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

13

+0,572

09

11

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WRP Racing

Matteo Ferrari

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