Ironman: Cole Davies (Yamaha) ist 250-Champion, Julien gewinnt

Einen Tag nach seinem 19. Geburtstag konnte sich der neuseeländische Star Racing Yamaha-Werksfahrer Julien Beaumer seinen zweiten Titel in der Saison 2026 sichern. Im Frühjahr hatte er bereits die Supercross-Ostküstenmeisterschaften gewonnen.

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Davies ging mit einem Vorsprung von 14 Punkten gegenüber seinem Verfolger Levi Kitchen ins Rennen. Kitchen war im Qualifying fast eine Sekunde langsamer und ging von Platz 6 aus ins Rennen.

Kombiniertes Qualifying 250 Ironman

Cole Davies (NZL), Yamaha, 2:10.092 Chance Hymas (USA), Honda, +0.413 Drew Adams (USA), Kawasaki, +0.467 Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, +0.718 Caden Dudney (USA), Yamaha, +0.778 Levi Kitchen (USA), Kawasaki, +0.902

Die Titelentscheidung fiel in der ersten Runde

Julien Beaumer zog den Holeshot vor Cole Davies und Chance Hymas. Chance Hymas ging an Julien Beaumer vorbei in Führung. Levi Kitchen startete nur im Bereich von Platz 11 und stürzte schon in der ersten Runde. Das gesamte Feld fuhr an ihm vorbei. Der Pro Circuit Kawasaki-Werksfahrer startete eine Aufholjagd, doch nach der Hälfte des Rennens stürzte er erneut und rutschte den Hang herunter. Danach konnte er sein Motorrad nicht starten. Kitchen musste das Rennen aufgeben und das bedeutete, dass er den Titelkampf verloren hatte. Hymas gewann den ersten Lauf vor Beaumer und Davies war damit 250er Champion!

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Lauf 2 war für Davies nur noch Formsache

Levi Kitchen erschien nicht zum zweiten Lauf. Yamaha-Rookie Landen Gordon zog den Holeshot vor seinen Teamkollegen Kayden Minear und Cole Davies. Der Sieger des ersten Laufs, Chance Hymas, stürzte bereits in der Anfangsphase. Davies übernahm noch in der ersten Runde die Führung, doch Julien Beaumer war nach einem Start auf Platz 6 nicht aufzuhalten. Er überholte Davies, der sich nach dem vorzeitigen Titelgewinnen. Auch Ryder DiFrancesco und der nach seinem Sturz stark zurückgekehrte Hymas zogen am Neuseeländer vorbei.

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Davies ließ sich bis auf Platz 13 zurückfallen. Beaumer gewann den Lauf und mit 2-1 auch die Tageswertung. Hymas wurde mit einem 1-2- Ergebnis Zweiter.

Pechvogel Kitchen fiel auf Platz 3 zurück

Levi Kitchen, der vor dem Rennen noch intakte Titelchancen hatte, ging in Ironman komplett leer aus und fiel in der Tabelle sogar noch auf Platz 3 zurück.

Ergebnis Ironman 250

Julien Beaumer (USA), KTM, 2-1, 47 Punkte Chance Hymas (USA), Honda, 1-2, 47 Punkte Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 7-3, 34, (-13) Landen Gordon (USA), Yamaha, 5-6, 31, (-16) Pierce Brown (USA), Yamaha, 6-7, 29, (-18) Drew Adams (USA), Kawasaki, 9-5, 28, (-19) Cole Davies (NZL), Yamaha, 3-13, 28, (-19) Kayden Minear (AUS), Yamaha, 8-8, 26, (-21) Nate Thrasher (USA), Yamaha, 15-4, 24, (-23) Michael Mosiman (USA), Yamaha, 10-9, 23, (-24)

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250 Endstand nach Event 11 von 11