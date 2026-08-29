Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. US-Cross

  4. /

  5. US-Motocross 250

  6. /

  7. News

Werbung

Ironman: Cole Davies (Yamaha) ist 250-Champion, Julien gewinnt

Die Titelentscheidung in der 250er Kasse der AMA Pro Motocross Championships fiel schon im ersten Lauf des Saisonfinales von Ironman zugunsten von Cole Davies. Levi Kitchen stürzte und fiel zurück.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Motocross 250

Cole Davies gewann die 250 AMA Pro Motocross Championships in Ironman
Cole Davies gewann die 250 AMA Pro Motocross Championships in Ironman
Foto: Yamaha
Cole Davies gewann die 250 AMA Pro Motocross Championships in Ironman
© Yamaha

Werbung

Werbung

Einen Tag nach seinem 19. Geburtstag konnte sich der neuseeländische Star Racing Yamaha-Werksfahrer Julien Beaumer seinen zweiten Titel in der Saison 2026 sichern. Im Frühjahr hatte er bereits die Supercross-Ostküstenmeisterschaften gewonnen.

Werbung

Werbung

Davies ging mit einem Vorsprung von 14 Punkten gegenüber seinem Verfolger Levi Kitchen ins Rennen. Kitchen war im Qualifying fast eine Sekunde langsamer und ging von Platz 6 aus ins Rennen.

Kombiniertes Qualifying 250 Ironman

  1. Cole Davies (NZL), Yamaha, 2:10.092

  2. Chance Hymas (USA), Honda, +0.413

  3. Drew Adams (USA), Kawasaki, +0.467

  4. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, +0.718

  5. Caden Dudney (USA), Yamaha, +0.778

  6. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, +0.902

Die Titelentscheidung fiel in der ersten Runde

Julien Beaumer zog den Holeshot vor Cole Davies und Chance Hymas. Chance Hymas ging an Julien Beaumer vorbei in Führung. Levi Kitchen startete nur im Bereich von Platz 11 und stürzte schon in der ersten Runde. Das gesamte Feld fuhr an ihm vorbei. Der Pro Circuit Kawasaki-Werksfahrer startete eine Aufholjagd, doch nach der Hälfte des Rennens stürzte er erneut und rutschte den Hang herunter. Danach konnte er sein Motorrad nicht starten. Kitchen musste das Rennen aufgeben und das bedeutete, dass er den Titelkampf verloren hatte. Hymas gewann den ersten Lauf vor Beaumer und Davies war damit 250er Champion!

Werbung

Werbung

Lauf 2 war für Davies nur noch Formsache

Levi Kitchen erschien nicht zum zweiten Lauf. Yamaha-Rookie Landen Gordon zog den Holeshot vor seinen Teamkollegen Kayden Minear und Cole Davies. Der Sieger des ersten Laufs, Chance Hymas, stürzte bereits in der Anfangsphase. Davies übernahm noch in der ersten Runde die Führung, doch Julien Beaumer war nach einem Start auf Platz 6 nicht aufzuhalten. Er überholte Davies, der sich nach dem vorzeitigen Titelgewinnen. Auch Ryder DiFrancesco und der nach seinem Sturz stark zurückgekehrte Hymas zogen am Neuseeländer vorbei.

Davies ließ sich bis auf Platz 13 zurückfallen. Beaumer gewann den Lauf und mit 2-1 auch die Tageswertung. Hymas wurde mit einem 1-2- Ergebnis Zweiter.

Pechvogel Kitchen fiel auf Platz 3 zurück

Levi Kitchen, der vor dem Rennen noch intakte Titelchancen hatte, ging in Ironman komplett leer aus und fiel in der Tabelle sogar noch auf Platz 3 zurück.

Ergebnis Ironman 250

  1. Julien Beaumer (USA), KTM, 2-1, 47 Punkte

  2. Chance Hymas (USA), Honda, 1-2, 47 Punkte

  3. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 7-3, 34, (-13)

  4. Landen Gordon (USA), Yamaha, 5-6, 31, (-16)

  5. Pierce Brown (USA), Yamaha, 6-7, 29, (-18)

  6. Drew Adams (USA), Kawasaki, 9-5, 28, (-19)

  7. Cole Davies (NZL), Yamaha, 3-13, 28, (-19)

  8. Kayden Minear (AUS), Yamaha, 8-8, 26, (-21)

  9. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 15-4, 24, (-23)

  10. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 10-9, 23, (-24)

Werbung

Werbung

250 Endstand nach Event 11 von 11

  1. Cole Davies (NZL), Yamaha, 407 Punkte

  2. Julien Beaumer (USA), KTM, 369, (-38)

  3. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 364, (-43)

  4. Chance Hymas (USA), Honda, 364, (-43)

  5. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 326, (-81)

  6. Kayden Minear (AUS), Yamaha, 297, (-110)

  7. Carson Mumford (USA), Honda, 244, (-163)

  8. Jo Shimoda (J), Honda, 194, (-213)

  9. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 192, (-215)

  10. Drew Adams (USA), Kawasaki, 181, (-226)

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

2026

Pos

Fahrer

Punkte

1

Placeholder - Racer

Cole Davies

378

2

Placeholder - Racer

Levi Kitchen

364

3

Placeholder - Racer

Julien Beaumer

322

4

Placeholder - Racer

Chance Hymas

317

5

Placeholder - Racer

Ryder DiFrancesco

291

6

Placeholder - Racer

Kayden Minear

269

7

Placeholder - Racer

Carson Mumford

244

8

Placeholder - Racer

Jo Shimoda

194

9

Placeholder - Racer

Caden Dudney

166

10

Placeholder - Racer

Michael Mosiman

162

Events

Alle US-Motocross 250 Events
  • Vergangen

    Unadilla

    Unadilla Valley Sports Center, USA
    14.–15.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Budds Creek

    Budds Creek Motocross Park, USA
    22.08.2026
    Zum Event

  • Live

    Ironman

    Ironman Raceway, USA
    28.–29.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Unadilla

    Unadilla Valley Sports Center, USA
    14.–15.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Budds Creek

    Budds Creek Motocross Park, USA
    22.08.2026
    Zum Event

  3. Live

    Ironman

    Ironman Raceway, USA
    28.–29.08.2026
    Zum Event

US-Cross News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien