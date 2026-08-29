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Vellahn: Jörgen-Matthias Talviku (Yamaha) gewinnt Samstagsrennen

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der estnische SHR-Yamaha-Pilot Jörgen-Matthias Talviku das Samstagsrennen zum 6. Aufeinandertreffen der ADAC MX Masters in Vellahn.

ADAC MX Masters

Jörgen Matthias Talviku gewann das Samstagsrennen in Vellahn
Jörgen Matthias Talviku gewann das Samstagsrennen in Vellahn
Foto: ADAC
Jörgen Matthias Talviku gewann das Samstagsrennen in Vellahn
© ADAC

Im Artikel erwähnt

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TV-Programm

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Samstagsrennen zum 6. Lauf der ADAC MX Masters unter perfekten Bedingungen in Vellahn: Jörgen-Matthias Talviku (SHR Motorsports Yamaha) war bereits im Zeittraining der Schnellste und startete von der Pole-Position. Der Este war in seiner schnellsten Runde anderthalb Sekunden schneller als der in der Meisterschaft führende Roan van de Moosdijk (Kosak KTM). Maximilian Spies (Becker KTM) qualifizierte sich auf Platz 3.

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Zeittraining Vellahn:

  1. Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, 1:40.306

  2. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, +0.145

  3. Maximilian Spies (D), KTM, +1.812

  4. Nico Koch (D), KTM, +2.022

  5. Tom Koch (D), KTM, +2.221

  6. Jere Haavisto (FIN), KTM, +2.352

  7. Jordi Tixier (F), Honda, +2.838

  8. Dave Kooiker (NL), GASGAS, +2.913

  9. Noah Ludwig (D), KTM, +2.982

  10. Emil Weckman (FIN), Yamaha, +3.005

Talviku mit Start-Ziel-Sieg

Polesetter Talviku, der in der WM von Jacky Martens als Fantic-Werksfahrer engagiert wurde, startete in Vellahn wieder für sein Team SHR Yamaha. Talviku zog den Holeshot vor Tom Koch, Roan van de Moosdijk und Noah Ludwig. In der zweiten Runde setzte sich van de Moosdijk gegen Tom Koch durch und erreichte Platz 2, während Talviku an der Spitze bereits eine Lücke von 5 Sekunden herausgefahren hatte.

Im Artikel erwähnt

Aufholjagd von Maximilian Spies

Der Brandenburger erwischte keinen guten Start und ging nur von Platz 14 aus ins Rennen, doch der 'Weiße Riese' kämpfte sich mit Riesenschritten nach vorne, setzte sich nach der Hälfte des Rennens gegen Noah Ludwig durch und erreichte am Ende Platz 5.

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Roan van de Moosdijk weiter auf Titelkurs

Der Meisterschaftsführende Roan van de Moosdijk kam zwar am Ende wieder näher an den führenden Talviku heran, erreichte am Ende aber nicht mehr Schlagdistanz und fuhr mit Blick auf die Meisterschaftstabelle auch etwas auf Sicherheit. Talviku gewann letztendlich mit einem Vorsprung von 3,7 Sekunden vor van de Moosdijk, Jere Haavisto, Tom Koch und Noah Ludwig.

TV-Programm

Samstagsrennen Vellahn:

  1. Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha

  2. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, +3.691

  3. Jere Haavisto (FIN), KTM, +7.375

  4. Tom Koch (D), KTM, +11.139

  5. Noah Ludwig (D), KTM, +28.482

  6. Markuss Kokins (LV), GASGAS, +36.916

  7. Nico Koch (D), KTM, +42.226

  8. Jordi Tixier (F), Honda, +43.965

  9. Mike Gwerder (CH), KTM, +49.896

  10. Tomas Kohut (SK), Husqvarna, +50.857

  11. Cato Nickel (D), Honda, +52.462

  12. Emil Weckman (FIN), Yamaha, +55.348

  13. Peter König (D), KTM, +58.267

  14. Max Thunecke (D), Suzuki, +59.419

  15. Petr Rathousky (CZ), KTM, +1:08.961

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Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

01

Jörgen‐Matthias Talviku

SHR Motorsports by Hartje

Jörgen‐Matthias Talviku

261

02

Roan van de Moosdijk

Kosak Racing Team

Roan van de Moosdijk

39

03

Maximilian Spies

Becker Racing

Maximilian Spies

7

04

Nico Koch

Becker Racing

Nico Koch

260

05

Tom Koch

KTM Sarholz Racing Team

Tom Koch

226

06

Jere Haavisto

Schmicker Silve Racing

Jere Haavisto

142

07

Jordi Tixier

KMP Honda Racing by DVAG

Jordi Tixier

911

08

Dave Kooiker

Dave Kooiker

484

09

Noah Ludwig

KTM Sarholz Racing Team

Noah Ludwig

300

10

Emil Weckman

SHR Motorsports by Hartje

Emil Weckman

125

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