Die Motorsport Arena Oschersleben sucht Streckenposten, die anpacken können

Wer denkt, dass man als Streckenposten an einem schattige Plätzchen sitzt, Rennen aus nächster Nähe anschauen kann und ab und an mal eine Fahne schwenken muss, der wurde beim Besuch der Euro Moto vor gut einer Woche in der Motorsport Arena Oschersleben eines Besseren belehrt. Zumindest die Herrschaften an der Hasseröder hatten mehr als genug zu tun. Fünf Schrotthaufen mussten mit teils schwerem Gerät geborgen werden. Putzdienst war bei der von Twan Smits gelegten Ölspur angesagt. Wer jetzt immer noch Lust auf den Job hat, kann ohne größere Probleme mitmachen. Oschersleben, aber auch alle anderen Strecken, freuen sich über Menschen, die ihre Freizeit in eine neue Herausforderung investieren wollen.

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Sportwart im Race Marshals Oschersleben e.V. der Motorsport Arena

Was sind die Aufgaben? «Du stehst immer gemeinsam mit anderen Leuten, erfahrenen Sportwarten, auf einem Posten. Aufgaben werden am Morgen jeweils im Team am Posten verteilt, folgende Verantwortungsbereiche könnten auf dich zukommen:Flaggensignale ge ben bei einem möglichen Unfall oder auf Anweisung der Race Controlden Fahrer und das Motorrad aus dem Gefahrenbereich holen, den Fahrer durch ein Medical Pack schützen, sollte er liegen bleiben und ein Arzt erforderlich sein. Feuerlöscher zum Einsatzort bringen, sollte er erforderlich sein. Fahrer und Personal betreuen nach einem möglichen Unfall/Sturz. Du brauchst dafür keine besonderen Voraussetzungen. Du solltest grundlegend gesund sein und entsprechende Ausrüstung wie eine Regenjacke oder festes Schuhwerk mitbringen.»

Was sind die Gegenleistungen? «Es handelt sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit, ansonsten werden hier 25 Euro Aufwandsentschädigung gezahlt - bei ausgewählten Veranstaltungen kann diese auch höher ausfallen. Bei Großveranstaltungen stellen wir für den jeweiligen Tag ein Lunchpaket zur Verfügung und einen kostenlosen Stellplatz auf dem Sportwarte-Campingplatz inkl. Strom.»

Was muss man als nächstes tun? «Aus versicherungstechnischen Gründen ist es erforderlich, dass du Mitglied im RMO wirst. Die Mitgliedschaft kann ohne Probleme per Mail wieder gekündigt werden. Du meldest dich hier per Mail mit deinen Kontaktdaten und einer Handynummer an . Du nennst uns konkret deine Einsatztage.»

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