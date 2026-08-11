Startschuss in Südamerika: MotoGP-Saisonstart-Event 2027 in Rio de Janeiro

2025 und 2026 fand das MotoGP-Saisonstart-Event jeweils in Asien statt. Im letzten Jahr wurde die Saison im Februar in Bangkok (Thailand) eingeläutet, in diesem Jahr in Kuala Lumpur (Malaysia). 2027 steigt die große Fan-Party in Rio de Janeiro in Brasilien. Die Bekanntgabe für den Termin erfolgte am 11. August.

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Somit geht die dritte Ausgabe des Launch-Events nächstes Jahr in Südamerika über die Bühne. Die Party soll am Strand von Botafogo stattfinden und unterhalb des Zuckerhuts eine spektakuläre Kulisse für die offizielle Präsentation der MotoGP-Saison 2027 bieten. Bei der Veranstaltung werden alle Fahrer und Teams der Königsklasse vor Ort sein.

2026 kehrte die MotoGP-WM nach Brasilien zurück. Das Grand-Prix-Wochenende in Goiania lockte fast 150.000 Zuschauer an. 2027 kommt mit Buenos Aires in Argentinien eine zweite Veranstaltung in Südamerika dazu.

«Der Saisonauftakt der MotoGP hat sich zu einem der prägenden Momente des Jahres für unsere Meisterschaft entwickelt, bei dem alle Teams, Fahrer und Hersteller zu Beginn einer neuen Saison zusammenkommen», betonte MotoGP-CEO Carmelo Ezpeleta. «Die Begeisterung, die die brasilianischen Fans bei unserer ausverkauften Rückkehr nach Goiania im Jahr 2026 gezeigt haben, bestätigte die außergewöhnliche Verbindung zwischen der MotoGP und Brasilien. Nach dem Erfolg unserer jüngsten Saisonauftakt-Veranstaltungen in Bangkok und Kuala Lumpur bietet Rio de Janeiro die perfekte Bühne, um die Messlatte weiter höher zu legen – mit einer Kombination aus legendären Schauplätzen, leidenschaftlichen Fans und Weltklasse-Unterhaltung. Wir freuen uns darauf, unseren bislang größten und spektakulärsten MotoGP-Saisonauftakt zu präsentieren.»

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Der MotoGP-Saisonauftakt würde für die Austragungsstädte weitreichende internationale Aufmerksamkeit bringen und gleichzeitig für erhebliche touristische, mediale und wirtschaftliche Impulse sorgen, hieß es in der offiziellen Ankündigung der MotoGP Sports Entertainment Group. So habe der MotoGP-Saisonauftakt 2026 in Kuala Lumpur einen wirtschaftlichen Mehrwert von mehr als 7 Millionen US-Dollar generiert.

«Rio de Janeiro fühlt sich geehrt, Gastgeber des Saisonauftakts der MotoGP 2027 zu sein und eine der wichtigsten jährlichen Veranstaltungen im internationalen Motorsport in unserer Stadt willkommen zu heißen. Nach dem herausragenden Erfolg der Rückkehr der MotoGP nach Brasilien in Goiania sind wir stolz darauf, unseren Teil zur Feier des Beginns einer neuen Saison beizutragen», sagte Eduardo Cavaliere, Bürgermeister von Rio de Janeiro. «Nur wenige Städte können mit Rios Kombination aus natürlicher Schönheit, sportlicher Leidenschaft und weltweit bekannten Sehenswürdigkeiten mithalten. Vom Botafogo-Strand bis zur Christusstatue wird diese Veranstaltung Millionen von Fans auf der ganzen Welt das Beste von Rio de Janeiro präsentieren und gleichzeitig unvergessliche Erlebnisse für Fahrer, Teams, Partner und Besucher schaffen. Wir freuen uns darauf, die MotoGP-Familie und Fans aus aller Welt in unserer Stadt willkommen zu heißen.»

Auch für die Fans sei das MotoGP-Saisonstart-Event ein Highlight, bevor die ersten Rennen über die Bühne gehen – um alle MotoGP-Teams, Fahrer und Motorräder an einem Ort versammelt zu sehen. Wie bereits in Bangkok und Kuala Lumpur seien wieder Auftritte der Fahrer, interaktive Ausstellungen der Hersteller sowie Live-Unterhaltung mit nationalen und internationalen Künstlern geplant.

Das erste Rennwochenende der MotoGP-Saison 2027 findet vom 5. bis 7. März in Thailand statt. Zuvor steigen im Februar die offiziellen Tests in Sepang und Buriram. Dazu kommt im Februar das MotoGP-Saisonstart-Event am anderen Ende der Welt in Südamerika – logistisch ein enormer Aufwand.

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