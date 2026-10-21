Motoxracing bleibt: Yamaha stärkt Superbike-WM-Projekt für 2027

Die Superbike-WM kann auch 2027 mit dem Motoxracing-Team rechnen. Die Mannschaft von Sandro Carusi führt ihr Yamaha-Projekt fort und setzt dabei auf Kontinuität: Mattia Rato und Twan Smits haben ihre Verträge verlängert. Zugleich erhält das italienische Privatteam mehr Unterstützung vom Hersteller.

Werbung

Werbung

Yamaha stellt dem Team aktuelleres Material zur Verfügung. Damit soll es gelingen, nach einer schwierigen Saison regelmäßiger in die Punkteränge vorzustoßen. Beim Fahrerduo bleibt es bei jener Besetzung, mit der das Team die abschließenden drei Rennwochenenden 2026 bestritt.

Gelingt ein Schritt nach vorn?

«Für 2027 haben wir uns entschieden, auf der Arbeit aufzubauen, die wir mit Mattia und Twan entwickelt haben. Mattia hat in seiner ersten Superbike-WM-Saison deutliche Fortschritte gemacht und eine enge Verbindung zum Team aufgebaut. Dieses gegenseitige Verständnis wollen wir nutzen, um einen weiteren Schritt zu machen», erklärte Teamchef Carusi.

Rato war nach dem dritten Gesamtrang in der Italienischen Supersport-Meisterschaft 2025 in die Superbike-WM aufgestiegen. Drei Siege und sieben Podestplätze hatte er dort gefeiert. In seiner ersten WM-Saison gelang dem Fahrer aus Monza zweimal der Sprung in die Punkte: Im zweiten Lauf im Balaton Park wurde er 14., beim Heimrennen in Cremona beendete er Lauf 2 auf Position 15.

Werbung

Werbung

Mattia Rato Foto: GeeBee Images Mattia Rato © GeeBee Images

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Thomas Kuttruf Weiterlesen

«Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag mit Motoxracing verlängert zu haben und meinen Weg sowohl in der Superbike-WM als auch mit dem Team fortsetzen zu können. Genau das hatte ich mir erhofft, denn ich möchte auf unserer Arbeit aus diesem Jahr aufbauen und mich als Fahrer weiterentwickeln», betonte Rato.

Seine erste Saison bewertete er trotz der überschaubaren Punkteausbeute positiv. «Bei einigen Rennen hatte ich etwas mehr Schwierigkeiten, bei anderen konnte ich gute Leistungen zeigen. Insgesamt bin ich mit dem Erreichten recht zufrieden. Aber ich bin überzeugt, dass wir im kommenden Jahr noch besser sein können», erklärte der Italiener.

«Unser Ziel ist, die Ergebnisse dieser Saison zu verbessern und näher an die Fahrer vor uns heranzukommen. Ich bin hoch motiviert, weiter hart zu arbeiten, mich zu verbessern und einen weiteren Schritt nach vorne zu machen», ergänzte Rato.

Werbung

Werbung

Smits: Aus der Euro Moto in die WM

Smits stieß erst zum Rennwochenende in Cremona zur Mannschaft und ersetzte Bahattin Sofuoglu. Zuvor hatte der Niederländer den Großteil seiner Saison in der Euro Moto bestritten. Mit vier Siegen und sechs Podestplätzen wurde er Gesamtvierter.

Sein Superbike-WM-Debüt hatte Smits bereits beim Heimrennen in Assen als Wildcard-Pilot für das Yamaha-Team Apreco gegeben. Nach den drei abschließenden Veranstaltungen mit Motoxracing in Cremona, Estoril und Jerez bekommt er nun die Gelegenheit, eine komplette Saison zu bestreiten.

«Ich bin unglaublich glücklich und dankbar, diesen Weg mit Yamaha Motoxracing fortsetzen zu können. Ein großes Dankeschön geht an alle Beteiligten und besonders an Yamaha, die diese Möglichkeit geschaffen haben. Ich freue mich darauf, weiter zusammenzuarbeiten und 2027 hoffentlich große Fortschritte zu machen», sagte Smits.

Werbung

Werbung

Carusi überzeugte beim Niederländer nicht nur dessen Geschwindigkeit. «Twan kam erst für die letzten drei Rennwochenenden zu uns. Aber seine Herangehensweise und seine Qualitäten haben uns darin bestärkt, ihm für eine volle Saison zu vertrauen», erläuterte der Teamchef.

Die zusätzliche technische Unterstützung wertet Carusi als wichtiges Signal für die Zukunft seiner Mannschaft. «Die von Yamaha bereitgestellten Updates sind ein Vertrauensbeweis für unser Projekt und geben uns zusätzliche Motivation. Unsere Aufgabe wird sein, sie bestmöglich zu nutzen und beiden Fahrern die besten Voraussetzungen zu bieten, um ihre Leistungen zu zeigen und unsere Ergebnisse zu verbessern», hielt er fest.

Bei der Verpflichtung von Smits spielte Yamaha ebenfalls eine wesentliche Rolle. «Ein besonderer Dank gilt Yamaha für die Unterstützung und dafür, dass sie Twans Einstieg in unser Team nachdrücklich unterstützt haben und dieses Projekt mit uns tragen. Ich möchte auch allen Sponsoren und Partnern danken, die dieses Engagement ermöglichen und weiterhin an unsere Arbeit glauben», erklärte Carusi.