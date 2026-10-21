Rick Elzinga verlässt die WM und wechselt nach Australien

Der Niederländer Rick Elzinga stieg Ende 2025 als Yamaha-Werksfahrer aus der MX2-WM in die MXGP auf. Er begann die Saison als Beta-Werksfahrer, wechselte dann aber zur Saisonmitte zu van Venrooy KTM und holte beim Deutschland-Grand-Prix im Talkessel seine ersten WM-Punkte in der MXGP. Elzinga beendete die Saison 2026 auf WM-Rang 22.

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Nun wird der 23-Jährige die WM in Richtung Autralien verlassen und für das team 'Penrite Racing Empire Kawasaki' starten. Er soll die australische ProMX-Meisterschaft in der MX1-Klasse bestreiten.

Elzingas Kawasaki sieht vielversprechend aus Foto: Kawasaki Elzingas Kawasaki sieht vielversprechend aus © Kawasaki

Abenteuer down under

«Es ist ein Abenteuer», kommentierte Elzinga seinen Entschluss. «Natürlich ist es ein großer Schritt, nach Australien zu wechseln, um dort Rennen zu fahren, aber ich bin überzeugt, dass das Team und die Menschen um mich herum dafür sorgen werden, dass ich mich wie zu Hause fühle. Ich war schon zweimal in Australien und habe das Land absolut geliebt.»

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Elzingas Ziele

«Meine Erwartungen sind, während der Motocross-Saison Podestplätze und Siege einzufahren», sagt der Niederländer. «Es ist schwer, mich mit den anderen Fahrern zu vergleichen, da ich nicht viele von ihnen kenne, aber ich bin zuversichtlich.»

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Ein Team mit hohen Erwartungen

«Wir haben noch nie zuvor einen internationalen Fahrer in unser Team geholt, daher ist das etwas Neues und Aufregendes für das Team», erklärte Team-Manager Tyson Cherry. «Ich freue mich sehr, Rick Elzinga nach Australien zu holen, um 2027 für Penrite Racing Empire Kawasaki zu starten. Rick hat im Laufe seiner Karriere bereits unglaublichen Speed gezeigt, Meisterschaften gewonnen und einige beeindruckende Leistungen in der MXGP-WM gezeigt. Er ist noch jung, hat viel Potenzial und ich denke, er wird ein großartiger fahrer für unser Team werden.»