Max Verstappen in Mexiko 3.: «Das war recht hektisch»

​Der Grand Prix von Mexiko endet mit einem kampfstarken dritten Rang für Weltmeister Max Verstappen. Der 28-jährige Red Bull Racing-Star verpasst nur mit viel Pech den zweiten Platz gegen Charles Leclerc.

123. Podestplatz für Max Verstappen, der vierfache Formel-1-Weltmeister hat den Grossen Preis von Mexiko als Dritter abgeschlossen, hinter Lando Norris und Charles Leclerc. Der Niederländer ist mit seiner Leistung zufrieden, wie er nach dem aufregenden WM-Lauf berichtet.

Der 68-fache GP-Sieger blickt so aufs Rennen zurück: «Es war ein wenig hektisch, das alles! Vor allem der Anfang, als ich nach einem sehr guten Start den Windschatten der Gegner suchte, bei der Anfahrt zur ersten Kurve links aussen neben den Ferrari lag, dann ging mir der Platz aus.»

«Ich geriet auf den Randstein und rutschte geradeaus, fast hätte ich den Wagen auf dem Gras aus der Kontrolle verloren.»

Verstappen fuhr eine weite Linie und reihte sich wieder ein, liess aber die Ferrari vorbei. Die FIA ermittelte, fand aber nicht, dass dies eine strafwürdige Aktion sei.



Verstappen weiter: «Dann ging es nur darum, den ersten Teil mit den mittelharten Reifen zu überstehen. Wir hatten es sehr schwierig am Freitag und am Samstag, daher bin ich zufrieden damit, dass ich im Rennen fast Zweiter geworden wäre.»



Aber eben nur fast: Der Angriff auf Leclerc verpuffte, als die Rennleitung eine virtuelle Safety Car-Phase verhängte (das Auto von Sainz musste zur Seite geschoben werden).



Max ist gleichmütig: «Mit virtuellen Safety Car-Phase bist du einmal der Profiteur, beim nächsten Mal hast du Pech. Das ist einfach so, davon lasse ich mich nicht weiter ärgern.»



«Das war ein spannendes Rennen. Ich hatte mit den weichen Reifen mehr Speed als mit den mittelharten. Alles in allem ein sehr solides Ergebnis nach den grossen Problemen mit der Abstimmung im Training.»



«Ganz ehrlich – im ersten Rennteil dachte ich nicht, dass ich hier einen Podestplatz herausholen würde. Von daher darf ich sehr zufrieden sein.»



«Vor dem Wochenende habe ich gesagt: Wenn ich meinen Titel erfolgreich verteidigen will, dann muss alles perfekt laufen. Das hier in Mexiko ist alles andere als perfekt gelaufen. Und daher waren wir nicht siegfähig.»







Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20



