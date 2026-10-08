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Tschechisches Audi-Team debütiert beim ADAC GT Masters-Saisonfinale

Die Fullinrace Academy debütiert mit einem Audi R8 LMS GT3 evo II beim ADAC GT Masters auf dem Hockenheimring. Team schließt zukünftige Einsätze in der Serie nicht aus.

ADAC GT Masters

Der Fullinrace Academy Audi beim ADAC GT Masters in Hockenheim
Der Fullinrace Academy Audi beim ADAC GT Masters in Hockenheim
Foto: Axel Weichert
Der Fullinrace Academy Audi beim ADAC GT Masters in Hockenheim
© Axel Weichert

Im Artikel erwähnt

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Der routinierte Österreicher Gerhard Tweraser wird beim ADAC GT Masters-Saisonfinale auf dem Hockenheimring antreten. Tweraser wird für das tschechische Team Fullinrace Academy mit einem Audi R8 LMS GT3 evo II auf dem Traditionskurs in der Nähe von Mannheim antreten. Das Fahrzeug teilt sich der 37-Jährige mit dem Tschechen Petr Fulin. Das Duo wird in der Pro-Am-Klasse antreten.

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Für Tweraser wird es der zweite Start in der diesjährigen ADAC GT Masters-Saison sein, nachdem er bereits auf dem Nürburgring im Grasser Racing Team Lamborghini Huracán GT3 EVO2 antrat. Tweraser bestritt bislang bereits 38 Rennen im ADAC GT Masters und bringt weitere Erfahrung aus der GT World Challenge Europe und dem International GT Open mit. Erfahrungen mit dem Audi konnte Tweraser unter anderem in der GT World Challenge Europe sammeln, in der in diesem Jahr bereits einige Rennen mit Tresor Attempto Racing bestritt.

Fulin bringt viel Erfahrung aus dem Tourenwagensport mit und kennt die ADAC-Plattform von Gaststarts in der ADAC TCR Germany. 2018 gewann er bei einem Gastspiel in der Tourenwagenserie beide Rennen im tschechischen Most.

Im Artikel erwähnt

Mit seiner Erfahrung wird Tweraser der Fullinrace Academy beim Debüt im ADAC GT Masters weiterhelfen. Das Team war zuletzt mit dem GT3 Audi in nationalen tschechischen Rennserien angetreten. «Das ADAC GT Masters zählt zu den renommiertesten GT-Rennserien Europas. Für uns ist es eine großartige Gelegenheit, uns auf diesem hohen Wettbewerbsniveau zu beweisen», erklärt Teammananger Tadeáš Martínek. «Wenn alles gut läuft, würden wir uns natürlich sehr freuen, auch in Zukunft weitere Einsätze in Betracht zu ziehen. Wir freuen uns sehr auf Hockenheim und darauf, Teil des ADAC GT Masters-Wochenendes zu sein.»

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Der erfahrene GT-Pilot aus der Steiermark: «Der Start in Hockenheim hat sich sehr kurzfristig ergeben und ich freue mich sehr, dass mich Petr als Teamkollege ausgewählt hat. Ich werde ihn und das Team bei ihrem Debüt im ADAC GT Masters bestmöglich unterstützen. Ich denke, dass wir relativ gute Chancen haben vorne mitzufahren, gerade mit der kürzeren Boxenstoppstandzeit der Pro-Am-Autos. Das Team ist sehr gut aufgestellt und agiert sehr professionell. Ich freue mich irrsinnig, dass ich wieder im ADAC GT Masters antrete und das Finale fahren darf. Ich bin in diesem Jahr bereits mit Grasser am Nürburgring angetreten, leider hat der angedachte Start am Salzburgring terminlich nicht funktioniert.»

Die beiden einstündigen Rennen des ADAC GT Masters auf dem Hockenheimring werden am 10. Oktober um 15:05 Uhr sowie am 11. Oktober um 14:30 Uhr gestartet. Interessierte Fans können die Rennen in den offiziellen Livestreams auf YouTube und joyn verfolgen.

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