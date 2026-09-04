Wie Valentino Rossi in Mugello 2002: Formel 1-Star Antonelli ehrt sein Idol

Der Italiener Kimi Antonelli wollte für sein F1-Heimrennen in Monza nicht seine üblichen Helmfarben tragen, sondern sich etwas Frisches einfallen lassen: Herausgekommen ist ein Knicks vor seiner Heimat und vor seinem Kumpel Valentino Rossi.

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Mercedes-Fahrer Antonelli hat sich für ein Design entschieden, wie es der frühere MotoGP-Star 2002 in Mugello trug. Antonelli wandte sich dazu an Rossis Helm-Maler Aldo Drudi.

Der neue Helm von Kimi Antonelli Foto: Instagram/Kimi Antonelli Der neue Helm von Kimi Antonelli © Instagram/Kimi Antonelli

Pizza, Pasta und weisse Unterwäsche

Neben der traditionellen italienischen Trikolore sind Italien-typische Symbole zu sehen – Kaffee, Pizza, Pasta, aber auch ein Bidet oder die Farben der italienischen Fussball-Nationalmannschaft, weisse Unterwäsche und Familie, ferner Rossi, der Antonelli auf seinem Rücken trägt.

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«Es war ein besonderer Wunsch von mir, mit einem Helm zu fahren, der von denen von Vale inspiriert ist. Als man mir das Design des Mugello-Helms von 2002 vorschlug, wusste ich sofort, dass es das Richtige war. Drudi-Performance hat fantastische Arbeit bei der Anpassung an diese Version für das diesjährige Heimrennen geleistet», sagte Antonelli zum Design. «Vale war sofort begeistert, dass wir für meinen Helm etwas zusammen machen. Für mich ist Vale ein Mythos, ein Vorbild, dazu darf ich ihn meinen Freund nennen.»