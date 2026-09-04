Wie Valentino Rossi in Mugello 2002: Formel 1-Star Antonelli ehrt sein Idol
Kimi Antonelli wird beim Formel 1-Event in Monza mit einem speziellen Helm-Design antreten. Der Italiener verneigt sich bei seinem Heim-GP vor Freund und MotoGP-Ikone Valentino Rossi.
Der Italiener Kimi Antonelli wollte für sein F1-Heimrennen in Monza nicht seine üblichen Helmfarben tragen, sondern sich etwas Frisches einfallen lassen: Herausgekommen ist ein Knicks vor seiner Heimat und vor seinem Kumpel Valentino Rossi.
Mercedes-Fahrer Antonelli hat sich für ein Design entschieden, wie es der frühere MotoGP-Star 2002 in Mugello trug. Antonelli wandte sich dazu an Rossis Helm-Maler Aldo Drudi.
Pizza, Pasta und weisse Unterwäsche
Neben der traditionellen italienischen Trikolore sind Italien-typische Symbole zu sehen – Kaffee, Pizza, Pasta, aber auch ein Bidet oder die Farben der italienischen Fussball-Nationalmannschaft, weisse Unterwäsche und Familie, ferner Rossi, der Antonelli auf seinem Rücken trägt.
«Es war ein besonderer Wunsch von mir, mit einem Helm zu fahren, der von denen von Vale inspiriert ist. Als man mir das Design des Mugello-Helms von 2002 vorschlug, wusste ich sofort, dass es das Richtige war. Drudi-Performance hat fantastische Arbeit bei der Anpassung an diese Version für das diesjährige Heimrennen geleistet», sagte Antonelli zum Design. «Vale war sofort begeistert, dass wir für meinen Helm etwas zusammen machen. Für mich ist Vale ein Mythos, ein Vorbild, dazu darf ich ihn meinen Freund nennen.»
Valentino Rossi wird an diesem Wochenende ins Autodromo kommen, um Antonelli die Daumen zu drücken. Antonelli, der im August seinen 20. Geburtstag feierte, pflegt ein sehr gutes Verhältnis zu Rossi und den VR46-Academy-Schützlingen. Mit der MotoGP-Ikone Rossi trainiert Antonelli immer wieder gemeinsam auf der Kart-Piste.
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