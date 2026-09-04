Nicolò Bulega nach Freitagsbestzeit: «Niemand wird die Rennen sehen»

Die Sommerpause der Superbike-WM 2026 ist vorbei, aber die Kräfteverhältnisse haben sich geändert. Ducati dominierte am ersten Trainingstag in Magny-Cours das Geschehen, insbesondere mit Nicolò Bulega. Der Aruba.it-Werkspilot und 23‑fache Saisonsieger (in 24 Rennen) fuhr am Vormittag im FP1 in 1:35,556 min die Tagesbestzeit und war auch im FP2 am Nachmittag in 1:35,916 min der Schnellste.

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Nur wenige Piloten fuhren am heißen Nachmittag schneller. Die kombinierte Zeitenliste führt Bulega um 0,284 sec und 0,433 sec vor seinen Markenkollegen Sam Lowes und Iker Lecuona an – dabei war es kein perfekter Tag!

«Ein optimales Gefühl habe ich nicht mit meinem Bike, ich muss sogar ziemlich kämpfen», sagte der 26-Jährige am späten Nachmittag in kleiner Journalistenrunde auf dem Circuit de Nevers. «Es ist anstrengend, das Motorrad hier zu fahren. Mir gefällt es besser, wenn ich es sanfter und technischer fahren kann. Besonders die Schikanen machen mir zu schaffen, also müssen wir das Set-up noch besser auf Magny-Cours anpassen. Vermutlich muss ich auch an meiner Linienwahl arbeiten, zum Beispiel in der Bremsphase vor Kurve 4. Ich hoffe, dass wir für Samstag eine Verbesserung hinbekommen.»

Nicolo Bulega: Titelfeier bereits in Magny-Cours? Lieber in Cremona!

Rein mathematisch kann Bulega bereits in Magny-Cours Weltmeister werden, dieses Szenario ist aber unwahrscheinlich. Der Superbike-Überflieger müsste 53 Punkte mehr erobern als sein Teamkollege und WM-Zweiter Iker Lecuona, was bedeutet, dass der Spanier bei maximal erreichbaren 62 Punkten in drei Rennen fast leer ausgehen müsste.

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Bulega wäre es ohnehin viel lieber, wenn die Titel-Sause bei seinem Heimrennen in Cremona vom 25. bis 27. September stattfinden würde. Denn bei seinen Landsleuten steht an diesem Wochenende die Formel 1 in Monza hoch im Kurs.

«Wahrscheinlich wird sich niemand unser Rennen anschauen. Vielleicht wäre es eine gute Idee, wenn man im Rahmen desselben Events Rennen von Motorräder und Autos durchführen würde. Das wäre doch was», scherzte der Italiener. «Aber Cremona war im vergangenen Jahr ein starkes Wochenende für mich, auch hinsichtlich der Zuschauer. Ich habe alle drei Rennen gewonnen! Die Parkplätze waren ein wenig problematisch, aber das werden sie in diesem Jahr wahrscheinlich besser im Griff haben.»

Zur Info: Wegen der Formel 1 wurde der Rennstart des ersten Superbike-Laufs am Samstag auf 15:30 Uhr angesetzt. Das zweite Hauptrennen am Sonntag findet wie gewohnt um 14 Uhr statt.