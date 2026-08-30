Gespann-EM Berghaupten: Im Finale schlug Brandhofer auf «seiner Linie» zu

Mit einstündiger Verspätung wurde das Finale der Seitenwagen-Europameisterschaft in Berghaupten im Schwarzwald gestartet, nachdem Regenfälle für eine Verzögerung gesorgt hatten. Als das Rennen losging, blieb es trocken, doch vor allem zu Beginn war die Bahn recht tief, was den Fahrern in allen Klassen einiges abverlangte. «Die Bahn war saumäßig schwer zu fahren, weil sie viel Kraft gekostet hat, obwohl sie auch mehrere Linien bot», bilanzierte Lokalmatador Raphael San Millan.

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In Abwesenheit der Titelverteidiger Markus Venus/Markus Eibl ragte kein einzelner Fahrer heraus, so wurde es bereits in den letzten Vorläufen spannend, als es um den direkten Einzug ins Finale ging. Raphael San Millan verspielte diesen im siebten Heat: Der Franzose Remi Valladon führte, was dem Badener gereicht hätte, doch Clubkollege Manuel Meier luchste San Millan den zweiten Rang ab, sodass dieser ins B-Finale musste, während sich Valladon und Meier fürs A-Finale qualifizierten.

Mitch Godden ließ im achten Lauf seinen zweiten Sieg folgen, was ihm den ersten Platz nach den Vorläufen und damit die erste Startplatzwahl fürs Finale einbrachte. Geschenkt wurde dem Briten das nicht, denn Markus Brandhofer hing ihm auf der äußeren Linie im Nacken, doch der Bayer schaffte es nicht vorbeizuziehen.

Im Finale wurde San Millan durchgereicht

Im Finale, für das sich San Millan und Jerome Lespinasse aus dem B-Finale qualifizierten, wählte Godden den bis dahin guten inneren Startplatz und Brandhofer stand ganz außen. Als das Band in die Höhe schnellte, war es zunächst San Millan, der die Spitze übernahm und als Erster aus der Startkurve kam. Bereits Ende der ersten Runde attackierte Brandhofer außen herum den Führenden, konnte sich in der zweiten Runde an die Spitze setzen und davonfahren. «Im Finale haben wir uns gesagt: Alles oder nichts, noch mal einen Zahn schneller übersetzt und das wäre fast aufgegangen», analysierte San Millan für SPEEDWEEK.com das Finale, in dem er bis auf den dritten Rang hinter Brandhofer und Godden zurückfiel, der zum sechsten Mal (!) Silber gewann. «Daheim bei der EM den dritten Platz einzufahren ist schon gut, auch wenn wir gerne Europameister geworden wären. Wenn man aus dem Start raus geht und führt, dann will man das halten.»

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Markus Brandhofer errang in Berghaupten nach seinem Titel 2023 in Bad Hersfeld zum zweiten Mal die Europameisterschaft und freute sich, dass seine Taktik im Finale aufging. «Vom Start weg war ich vorne dabei und am Kurvenausgang habe ich gesehen, dass nur noch Raphael San Millan vor mir ist – da wusste ich, dass ich es schaffen kann», blickte der Bayer für SPEEDWEEK.com zurück. «Außen herum kann ich, das ist meine Stärke. Als im Finale der äußere Startplatz frei war, habe ich bewusst darauf gesetzt und einen Zahn schneller gemacht.»

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Das starke deutsche Ergebnis vervollständigt Manuel Meier mit Lena Siebert im Beiwagen, die im Finale Vierte wurden. Achim Neunendorf als Achter und Nicole Standke auf dem zwölften Rang verpassten das Finale.

Ergebnisse Grasbahn-Gespann-EM Berghaupten/D: