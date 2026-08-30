Vellahn: Jörgen Talviku (Yamaha) gewinnt, Roan van de Moosdijk ist Champion

ADAC MX Masters • Neu
Schwerer Crash von Maximilian Spies (KTM) in Vellahn: Halswirbel gebrochen
Jörgen Talviku gewann den 6. Lauf der ADAC MX Masters in Vellahn mit Idealpunktzahl. Drei zweite Plätze genügten Roan van de Moosdijk (Kosak KTM) zur vorzeitigen Titelverteidigung.
Der estnische SHR-Yamaha-Pilot Jörgen Matthias Talviku gewann den 6. Lauf der ADAC MX Masters in Vellahn mit Siegen in allen drei Wertungsläufen vor Roan van de Moosdijk (Kosak KTM), dem drei zweite Plätze zur genügten, um die Titelverteidigung vorzeitig klarzumachen.
Becker Racing Pilot Maximilian Spies, der am Ende des Samstagsrennens schwer stürzte und sich Halswirbelbrüche zuzog, musste die Saison vorzeitig beenden. Die Operation im Krankenhaus soll nach ersten Informationen erfolgreich verlaufen sein und Lähmungserscheinungen sind nicht zu beklagen. Es bleibt zu hoffen, dass der 'weiße Riese' aus Ortrand wieder vollständig genesen kann.
Talviku, der in der WM für das Fantic-Werksteam von Jacky Martens startet, gewann die beiden Sonntagsrennen und holte wurde in Vellahn mit der Maximalpunktzahl von 75 Zählern Tagessieger. In der Tabelle verbesserte sich der Este von Platz 7 auf Rang 3. Dritter auf dem Podium wurde der finnische Schmicker Racing KTM-Pilot Jere Haavisto mit einem 3-4-3-Ergebnis.
Nach seinem ersten Masters-Titel im Jahre 2025 genügten dem Niederländer in Lellan drei zweite Plätze zum vorzeitigen Titelgewinn. Bei maximal noch 75 zu vergebenden Punkten beträgt sein Vorsprung vor dem Saisonfinale in Drehna 84 Punkte. Damit liegt van de Moosdijk uneinholbar vorne.
Tom Koch (Sarholz KTM) verfehlte mit einem 4-5-4-Ergebnis zwar das Podium, aber mit einer Ausbeute von 52 Punkten konsolidierte er Platz 2 in der Gesamtwertung. Zum Saisonfinale nach Drehna bringt er einen Vorsprung von 46 Punkten gegenüber Talviku auf Platz 3 mit und hat damit gute Chancen, die Saison auf Gesamtrang 2 zu beenden.
Sarholz-Pilot Noah Ludwig steuerte mit Platz 3 im zweiten Lauf das beste deutsche Einzelergebnis bei. Tom Koch wurde mit Platz 4 in der Gesamtwertung der beste deutsche Fahrer. Lokalmatador Cato Nickel (Honda) lieferte sich im ersten Sonntagsrennen ein packendes Duell mit dem Finnen Emil Weckmann (Yamaha) um Platz 7. Mit einem 11-7-9-Ergebnis beendete Nickel sein Heimrennen auf Gesamtrang 7.
Das Saisonfinale der ADAC MX Masters findet am 26. und 27. September in Drehna statt. Auch wenn die Titelentscheidung bereits zugunsten von Roan van de Moosdijk gefallen ist, bleibt es im Kampf um die Podiumsplatzierungen bis zum Schluss spannend.
Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, 1-1-1, 75 Punkte
Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 2-2-2, 66, (-9)
Jere Haavisto (FIN), KTM, 3-4-3, 58, (-17)
Tom Koch (D), KTM, 4-5-4, 52, (-23)
Noah Ludwig (D), KTM, 5-3-10, 47, (-28)
Markuss Kokins (LV), GASGAS, 6-6-7, 44, (-31)
Cato Nickel (D), Honda, 11-7-9, 36, (-39)
Jordi Tixier (F), Honda, 8-DNF-5, 29, (-46)
Kaarel Tilk (EST), Husqvarna, 18-11-6, 28, (-47)
Max Thunecke (D), Suzuki, 14-9-12, 28, (-47)
Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 404 Punkte vorzeitig Champion
Tom Koch (D), KTM, 320, (-84)
Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, 274, (-130)
Jere Haavisto (FIN), KTM, 273, (-131)
Maximilian Spies (D), KTM, 252, (-152)
Noah Ludwig (D), KTM, 250, (-154)
Max Nagl (D), Triumph, 214, (-190)
Nico Koch (D), KTM, 153, (-251)
Max Thunecke (D), Suzuki, 148, (-256)
Thomas Kohut (SK), Husqvarna, 140, (-264)
Newsletter
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.