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Vellahn: Jörgen Talviku (Yamaha) gewinnt, Roan van de Moosdijk ist Champion

Jörgen Talviku gewann den 6. Lauf der ADAC MX Masters in Vellahn mit Idealpunktzahl. Drei zweite Plätze genügten Roan van de Moosdijk (Kosak KTM) zur vorzeitigen Titelverteidigung.

ADAC MX Masters

Das Podium der ADAC MX Masters in Vellahn
Das Podium der ADAC MX Masters in Vellahn
Foto: ADAC
Das Podium der ADAC MX Masters in Vellahn
© ADAC

Im Artikel erwähnt

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Der estnische SHR-Yamaha-Pilot Jörgen Matthias Talviku gewann den 6. Lauf der ADAC MX Masters in Vellahn mit Siegen in allen drei Wertungsläufen vor Roan van de Moosdijk (Kosak KTM), dem drei zweite Plätze zur genügten, um die Titelverteidigung vorzeitig klarzumachen.

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Vorzeitiges Saisonende von Maximilian Spies nach Crash

Becker Racing Pilot Maximilian Spies, der am Ende des Samstagsrennens schwer stürzte und sich Halswirbelbrüche zuzog, musste die Saison vorzeitig beenden. Die Operation im Krankenhaus soll nach ersten Informationen erfolgreich verlaufen sein und Lähmungserscheinungen sind nicht zu beklagen. Es bleibt zu hoffen, dass der 'weiße Riese' aus Ortrand wieder vollständig genesen kann.

Jörgen-Matthias Talviku nicht zu stoppen

Talviku, der in der WM für das Fantic-Werksteam von Jacky Martens startet, gewann die beiden Sonntagsrennen und holte wurde in Vellahn mit der Maximalpunktzahl von 75 Zählern Tagessieger. In der Tabelle verbesserte sich der Este von Platz 7 auf Rang 3. Dritter auf dem Podium wurde der finnische Schmicker Racing KTM-Pilot Jere Haavisto mit einem 3-4-3-Ergebnis.

Im Artikel erwähnt

Roan van de Moosdijk ist alter und neuer Champion

Nach seinem ersten Masters-Titel im Jahre 2025 genügten dem Niederländer in Lellan drei zweite Plätze zum vorzeitigen Titelgewinn. Bei maximal noch 75 zu vergebenden Punkten beträgt sein Vorsprung vor dem Saisonfinale in Drehna 84 Punkte. Damit liegt van de Moosdijk uneinholbar vorne.

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Herbert Kosak gratuliert Roan van de Moosdijk zur Titelverteidigung
Herbert Kosak gratuliert Roan van de Moosdijk zur Titelverteidigung
Foto: ADAC
Herbert Kosak gratuliert Roan van de Moosdijk zur Titelverteidigung
© ADAC

Tom Koch auf dem Weg zu Gesamtrang 2

Tom Koch (Sarholz KTM) verfehlte mit einem 4-5-4-Ergebnis zwar das Podium, aber mit einer Ausbeute von 52 Punkten konsolidierte er Platz 2 in der Gesamtwertung. Zum Saisonfinale nach Drehna bringt er einen Vorsprung von 46 Punkten gegenüber Talviku auf Platz 3 mit und hat damit gute Chancen, die Saison auf Gesamtrang 2 zu beenden.

Ergebnisse der deutschen Fahrer

Sarholz-Pilot Noah Ludwig steuerte mit Platz 3 im zweiten Lauf das beste deutsche Einzelergebnis bei. Tom Koch wurde mit Platz 4 in der Gesamtwertung der beste deutsche Fahrer. Lokalmatador Cato Nickel (Honda) lieferte sich im ersten Sonntagsrennen ein packendes Duell mit dem Finnen Emil Weckmann (Yamaha) um Platz 7. Mit einem 11-7-9-Ergebnis beendete Nickel sein Heimrennen auf Gesamtrang 7.

Finale in Drehna

Das Saisonfinale der ADAC MX Masters findet am 26. und 27. September in Drehna statt. Auch wenn die Titelentscheidung bereits zugunsten von Roan van de Moosdijk gefallen ist, bleibt es im Kampf um die Podiumsplatzierungen bis zum Schluss spannend.

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ADAC MX Masters Vellahn

  1. Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, 1-1-1, 75 Punkte

  2. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 2-2-2, 66, (-9)

  3. Jere Haavisto (FIN), KTM, 3-4-3, 58, (-17)

  4. Tom Koch (D), KTM, 4-5-4, 52, (-23)

  5. Noah Ludwig (D), KTM, 5-3-10, 47, (-28)

  6. Markuss Kokins (LV), GASGAS, 6-6-7, 44, (-31)

  7. Cato Nickel (D), Honda, 11-7-9, 36, (-39)

  8. Jordi Tixier (F), Honda, 8-DNF-5, 29, (-46)

  9. Kaarel Tilk (EST), Husqvarna, 18-11-6, 28, (-47)

  10. Max Thunecke (D), Suzuki, 14-9-12, 28, (-47)

ADAC MX Masters nach Event 6 von 7

  1. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 404 Punkte vorzeitig Champion

  2. Tom Koch (D), KTM, 320, (-84)

  3. Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, 274, (-130)

  4. Jere Haavisto (FIN), KTM, 273, (-131)

  5. Maximilian Spies (D), KTM, 252, (-152)

  6. Noah Ludwig (D), KTM, 250, (-154)

  7. Max Nagl (D), Triumph, 214, (-190)

  8. Nico Koch (D), KTM, 153, (-251)

  9. Max Thunecke (D), Suzuki, 148, (-256)

  10. Thomas Kohut (SK), Husqvarna, 140, (-264)

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Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Jörgen‐Matthias Talviku

SHR Motorsports by Hartje

Jörgen‐Matthias Talviku

261

16

28:45,330

1:45,270

25

02

Roan van de Moosdijk

Kosak Racing Team

Roan van de Moosdijk

39

16

+9,000

1:45,414

22

03

Jere Haavisto

Schmicker Silve Racing

Jere Haavisto

142

16

+24,606

1:46,853

20

04

Tom Koch

KTM Sarholz Racing Team

Tom Koch

226

16

+30,534

1:47,500

18

05

Jordi Tixier

KMP Honda Racing by DVAG

Jordi Tixier

911

16

+39,449

1:47,900

16

06

Kaarel Tilk

Kaarel Tilk

733

16

+45,214

1:48,001

15

07

Markuss Kokins

Team BuyMx Yamaha

Markuss Kokins

611

16

+54,866

1:47,523

14

08

Mike Gwerder

HTS Racing Team

Mike Gwerder

696

16

+57,769

1:48,005

13

09

Cato Nickel

KMP Honda Racing by DVAG

Cato Nickel

131

16

+59,087

1:48,492

12

10

Noah Ludwig

KTM Sarholz Racing Team

Noah Ludwig

300

16

+1:00,405

1:48,539

11

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