ADAC MX Youngster Cup: Nicolai Skovbjerg (Husqvarna) ist vorzeitig Champion
Mit einem 2-1-1-Ergebnis gewann Gyan Doensen (KTM) den 6. Lauf des ADAC MX Youngster Cups in Vellahn. Nicolai Skovbjerg wurde mit einem 1-3-2-Ergebnis Zweiter und sicherte sich den Youngster-Titel.
6. Lauf des ADAC MX Youngster Cups in Vellahn: Tabellenführer Nicolai Skovbjerg (Sixtyseven Racing Husqvarna) gewann das Samstagsrennen vor dem Niederländer Gyan Doensen (Gabriel SS24 KTM. Mit Levi Townley (MJC Yamaha) und Ryan Oppliger (Oppliger Racing KTM) folgten zwei EMX125-Piloten, die auf den 250-ccm-Maschinen einen starken Eindruck hinterließen.
Gyan Doensen wurde Tagessieger
Der Niederländer gewann beide Sonntagsrennen und wurde mit einem 2-1-1-Ergebnis Tagessieger. Skovbjerg beendete das Rennen mit einem 1-3-2-Ergebnis auf dem zweiten Podiumsrang. Sebastian Leok (Husqvarna) erreichte mit einem 6-2-5-Ergebnis den dritten Platz auf dem Treppchen.
Skovbjerg ist vorzeitig Youngsters-Champion
Nicolai Skovbjerg konnte seinen Vorsprung in der Tabelle auf 121 Punkte gegenüber Sebastian Leok auf Platz 2 ausbauen und sicherte sich damit im vorletzten Rennen der Saison den Titel im ADAC Youngster Cup 2026. Ryan Oppliger aus der Schweiz belegte mit einem 4-7-6-Ergebnis Platz 5 der Gesamtwertung. Bester deutscher Fahrer wurde Linus Jung (Sarholz-Husqvarna) auf Gesamtrang 10.
Ergebnis ADAC MX Youngster Cup Vellahn
Gyan Doensen (NL), KTM, 2-1-1, 72 Punkte
Nicolai Skovbjerg (DK), Husqvarna, 1-3-2, 67, (-5)
Sebastian Leok (EST), Husqvarna, 6-2-5, 53, (-19)
Nico Stenberg (FIN), KTM, 5-5-3, 52, (-20)
Ryan Oppliger (CH), KTM, 4-7-6, 47, (-25)
Scott Smulders (NL), Husqvarna, 8-14-4, 38, (-34)
Saku Mansikkamäki (FIN), KTM, 7-4-16, 37, (-35)
Viktor Leppälä (FIN), KTM, 10-6-15, 32, (-40)
Lucas Bruhn (DK), KTM, 13-11-9, 30, (-42)
Linus Jung (D), Husqvarna, 11-18-7, 27, (-45)
Youngsters Tabellenstand nach Event 6 von 7
Nicolai Skovbjerg (DK), Husqvarna, 404 Punkte, vorzeitig Champion
Sebastian Leok (EST), Husqvarna, 283, (-121)
Scott Smulders (NL), Husqvarna, 251, (-153)
Saku Mansikkamäki (FIN), KTM, 225, (-179)
Mads Fredsøe (DK), KTM, 207, (-197)
Liam Owens (AUS), KTM, 193, (-211)
Valentin Kees (D), KTM, 176, (-228)
Lyonel Reichl (FL), KTM, 176, (-228)
Jan Krug (D), Triumph, 168, (-236)
Nico Stenberg (FIN), KTM, 163, (-241)
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach