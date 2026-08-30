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Berührungsängste? Warum KTM-Pilot Bastianini lange hinter Moreira fuhr

KTM-Tech3-Pilot Enea Bastianini zeigte im MotorLand Aragon ein erstaunliches MotoGP-Rennen: Kein anderer Athlet machte mehr Positionen gut. Erst auf Platz 8 war für den Sieger von 2022 Feierabend.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Enea Bastianini (Nr. 23) schaffte es noch an Moreira vorbei auf Platz 8
Enea Bastianini (Nr. 23) schaffte es noch an Moreira vorbei auf Platz 8
Foto: Gold and Goose
Enea Bastianini (Nr. 23) schaffte es noch an Moreira vorbei auf Platz 8
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Nach den Sessions im MotorLand hatte wirklich niemand Enea Bastianini auf dem Schirm. Mit Beginn der ersten Trainingseinheit klagte der Tech3-Pilot über Probleme an allen Fronten, die sich auch im Qualifying nicht abstellen ließen – Platz 16 für den einstigen Sieger des Aragon-GP (2022).

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Auch im kurzen Sprint wollte der MotoGP-Knoten nicht platzen. Während Markenkollege Pedro Acosta das Podium vor sich fahren sah, hing «La Bestia» auf Position hinter den Yamaha-Chauffeuren Rins und Razgatlioglu fest. Im Ziel wurde die Nummer 23 auf Position 14 notiert – 13 Sekunden nach dem stärksten RC16-Pilot Acosta.

Am Sonntag freuten sich Italiens MotoGP-Fans über einen wie ausgewechselten Landsmann. Dabei schnappte sich Bastianini in den ersten Runden keine Gegner. Dann wuchs das Vertrauen, wie Bastianini berichtete. «Nach dem Sprint waren die Erwartungen sehr gering, also haben wir im Warm-up ein anderes Setting versucht. Nur – im Warm-up ist es für mich sehr schwierig zu verstehen, ob es auch wirklich funktioniert, auch weil die Reifen bei uns eine Weile brauchen, bis sie bei voller Leistung sind.«

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in Aragón
Willkommen zum Rennen in Aragón
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer, Alex Márquez, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio
Fermin Aldeguer, Alex Márquez, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Moreira und Bastianini
Moreira und Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
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Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Aragón
© Gold & Goose

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Bastianini weiter: «Nach ein paar Runden fühlte sich das Motorrad sehr gut an – und ich konnte anfangen zu überholen.» Dabei profitierte der zukünftige Trackhouse-Aprilia-Pilot auch von einem Gemenge vor ihm, das unter anderem Brad Binder hinter ihn zurückfallen ließ. Allein in Runde 5 überholte Bastianini vier Gegner. Weiter ging es mit Joan Mir und Jack Miller.

Längst in den Top 10 angekommen, stand als nächstes Rookie Moreira auf der Liste, was sich als knifflige Aufgabe erwies. «Um ehrlich zu sein, verglichen mit anderen Fahrern kenne ich Diogo kaum. Ich bin bislang wenig mit ihm gefahren, ihn zu überholen war eine echte Aufgabe, auch weil er sehr hart und konsequent bremst. Es hat also etwas länger gedauert.» Laut Protokoll waren es sieben Umläufe oder gut 35 Kilometer.

Doch in der letzten Runde musste sich auch der Brasilianer beugen, Bastianini spielte seine Erfahrung aus und überrumpelte den Youngster. Platz 8 bedeutete einen versöhnlichen Abschluss eines weiteren durchwachsenen Wochenendes. Trotz der respektablen Fahrt war nicht zu übersehen, dass Pedro Acosta weiter vorne auch in Aragon in einer eigenen KTM-Liga fuhr. Im schnellsten Umlauf nahm der junge Spanier Bastianini 0,6 Sekunden ab.

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Pos

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

41:10,969

1:46,736

37

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+1,754

1:47,093

26

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

+3,629

1:47,002

23

04

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

23

+8,687

1:47,323

22

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+12,572

1:47,356

16

06

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+17,687

1:47,598

14

07

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+23,136

1:47,844

9

08

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

23

+25,741

1:47,734

8

09

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

23

+25,899

1:48,048

10

10

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

23

+26,441

1:47,899

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