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Jack Miller (11.) überrascht mit Yamaha-Lob: «Funktioniert ziemlich gut»

Zuletzt fand Jack Miller häufig deutliche Worte für die Schwächen der Yamaha M1. Nach dem MotoGP-Rennen in Aragon schlug der Australier überraschend positive Töne an.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Jack Miller lobt das Fahrverhalten der M1
Jack Miller lobt das Fahrverhalten der M1
Foto: Gold & Goose
Jack Miller lobt das Fahrverhalten der M1
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Von Jack Miller und seinen Markenkollegen war in den vergangenen Wochen viel Kritik an der Yamaha M1 zu hören. Vor allem die fehlende Motorleistung sorgte beim Pramac-Piloten immer wieder für Frust. Nach dem Grand Prix im MotorLand Aragon rückte der Australier jedoch die Fortschritte in den Vordergrund und stellte seinem Motorrad ein überraschend positives Zeugnis aus.

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Dabei lieferte das Ergebnis auf den ersten Blick wenig Anlass zur Euphorie. Miller kam als bester Yamaha-Pilot auf Platz 11 ins Ziel und verlor nach 23 Runden satte 27,2 Sekunden auf Rennsieger Marc Marquez. Im Kampf mit den KTM von Enea Bastianini und Brad Binder zog er in der Schlussphase den Kürzeren.

Miller in Aragon stärkster der vier Yamaha-Piloten

«Alles in allem war es ein ordentliches Wochenende. Ich habe in diesem Rennen alles gegeben, was ich hatte», bilanzierte Miller, der sich zwischenzeitlich in den Top-10 behaupten konnte. «Leider mussten wir am Ende die Positionen an die KTM abgeben. Ich habe versucht, es ihnen so schwer wie möglich zu machen, aber irgendwie kämpfte ich mit auf dem Rücken gebundenen Händen.»

Im Artikel erwähnt

Gemeint war damit vor allem das weiterhin vorhandene Topspeed-Defizit der M1. Beim Anbremsen konnte Miller seine Stärken ausspielen, auf den Geraden war er gegen die KTM-Piloten jedoch machtlos.

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Willkommen zum Rennen in Aragón
Willkommen zum Rennen in Aragón
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer, Alex Márquez, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio
Fermin Aldeguer, Alex Márquez, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Moreira und Bastianini
Moreira und Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Aragón
© Gold & Goose

«Als Enea vorbeikam, versuchte ich, es ihm so schwer wie möglich zu machen, indem ich sehr spät bremste. Aber am Ende überholte er mich mitten auf der Geraden und hielt in der letzten Kurve eine sehr enge Linie. Brad machte genau dasselbe. Viel mehr kann man da nicht machen.»

Lob für das Fahrverhalten der M1

Trotz dieser bekannten Schwäche fällt Millers Gesamturteil über die aktuelle M1 inzwischen deutlich positiver aus. Besonders beim Fahrverhalten sieht der 31-Jährige Yamaha mittlerweile auf einem guten Weg. «Das Motorrad funktioniert ehrlich gesagt ziemlich gut. In den Kurven kann ich ihm keinen Vorwurf machen. Wir verlieren einfach zu viel auf den Geraden, aber das wissen wir», stellte Miller fest. «Wir können momentan nicht viel dagegen tun, deshalb bringt es auch nichts, sich darüber zu beschweren. Wir müssen einfach mit dem weitermachen, was wir haben.»

Mit seiner eigenen Leistung war Miller ebenfalls zufrieden. «Ich war wirklich glücklich mit meiner Pace und habe keine Fehler gemacht. In der ersten Runde hatte ich eine kleine Berührung, aber davon abgesehen war es bis zum Ende ein ziemlich sauberes Rennen.»

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Eine wichtige Rolle spielte dabei das Reifenmanagement. Aus dem Sprint am Samstag hatte Miller seine Lehren gezogen und ging im Grand Prix insbesondere mit dem Vorderreifen vorsichtiger um. Das hatte allerdings seinen Preis. «Wenn man den Vorderreifen schont, verliert man etwas Kurvenspeed. Gestern war ich im Sprint in diesem Bereich einer der Schnellsten. Ich glaube, im letzten Sektor war ich insgesamt ungefähr Vierter und sogar schneller als Marc – und ich kann euch versichern, dass das nicht von der Gegengeraden kam», scherzte der Australier.

Der schwache Topspeed wirft Yamaha weiterhin zurück
Der schwache Topspeed wirft Yamaha weiterhin zurück
Foto: Gold & Goose
Der schwache Topspeed wirft Yamaha weiterhin zurück
© Gold & Goose

Diese aggressive Fahrweise konnte Miller über die volle Grand-Prix-Distanz jedoch nicht aufrechterhalten. «Im Hauptrennen konnte ich das Motorrad nicht so fahren. Dann bekommt man zu viel Untersteuern am Vorderrad und zerstört den Reifen. Deshalb war ich diesmal vorsichtiger.»

Die Strategie ging auf. Vorder- und Hinterreifen hielten bis in die Schlussphase durch. «In der letzten Runde wurde es ziemlich kritisch, aber bis dahin war ich mit der Performance wirklich zufrieden. Der Reifen war am Ende aufgebraucht, aber genau so sollte es eigentlich sein.»

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Miller sieht deutliche Fortschritte bei Yamaha

Besonders bemerkenswert war Millers Einschätzung der grundsätzlichen Entwicklung der M1. Zu Saisonbeginn bereitete das komplett neue Motorrad Yamaha noch erheblich größere Schwierigkeiten. Inzwischen sieht Miller die Basis als deutlich konkurrenzfähiger an – auch wenn der Motor weiterhin die entscheidende Schwachstelle darstellt.

«Natürlich verändert es den Charakter eines Motorrads, wenn man einfach 20 PS mehr Leistung hinzufügt», erklärte Miller mit Blick auf die fehlende Motorleistung. «Aber trotzdem glaube ich, dass wir dieses Motorrad in ziemlich kurzer Zeit deutlich verbessert haben.» Dabei verwies der Routinier darauf, wie jung das aktuelle Projekt noch ist. «Es ist in diesem Jahr ein komplett neues Motorrad. Wir versuchen, mit dem, was wir haben, das Maximum herauszuholen.»

Das Fazit nach Aragon fällt damit ungewohnt positiv aus: Beim Chassis und insbesondere beim Verhalten in den Kurven sieht Miller die Yamaha M1 inzwischen auf einem guten Niveau. Der entscheidende Schwachpunkt bleibt jedoch unverändert. Solange es der M1 auf den Geraden deutlich an Leistung fehlt, kann selbst der beste Yamaha-Pilot seine Stärken im direkten Zweikampf nur eingeschränkt ausspielen.

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Zeit

Bestzeit

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01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

41:10,969

1:46,736

37

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+1,754

1:47,093

26

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

+3,629

1:47,002

23

04

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

23

+8,687

1:47,323

22

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+12,572

1:47,356

16

06

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+17,687

1:47,598

14

07

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+23,136

1:47,844

9

08

Enea Bastianini

Enea Bastianini

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Red Bull KTM Factory Racing

23

23

+25,741

1:47,734

8

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11

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10

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