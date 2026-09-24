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McLaren-Pilot Ben Dörr mit Bestzeit beim DTM-Testtag auf Hockenheimring

Der letzte offizielle Testtag der DTM-Saison 2026 fand rund zwei Wochen vor dem Finale in Hockenheim statt. Ben Dörr fuhr im Dörr Motorsport McLaren 720S GT3 die Bestzeit an dem Testtag.

Jonas Plümer

Von

DTM

Ben Dörr fuhr die schnellste Runde beim DTM-Test in Hockenheim
Ben Dörr fuhr die schnellste Runde beim DTM-Test in Hockenheim
Foto: Gruppe C Photography
Ben Dörr fuhr die schnellste Runde beim DTM-Test in Hockenheim
© Gruppe C Photography

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Der letzte DTM-Test der Saison 2026 fand zwei Wochen vor dem Finale auf dem Hockenheimring statt. 17 DTM-Fahrer nahmen an der Testmöglichkeit teil: Timo Glock, Marco Mapelli, Nicki Thiim und Nicolas Baert verzichteten auf diesen. Jak Crawford debütierte an dem Testtag im Comtoyou Racing Aston Martin Vantage GT3. Zudem ersetzte 24h Nürburgring-Sieger Fabian Schiller Jules Gounon, da dieser zur WEC ins japanische Fuji reiste.

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Die schnellste Rundenzeit des Testtags fuhr der zweifache Rennsieger Ben Dörr im Dörr Motorsport McLaren 720S GT3. Der McLaren-Junior umrundete den traditionsreichen badischen Kurs in 1:37.118 Minuten.

Auf Platz zwei fuhr Matteo Cairoli im Ferrari 296 GT3 von Emil Frey Racing. 0,127 Sekunden fehlten dem Italiener, der in seiner Debütsaison bislang drei Rennen gewann, auf die Bestzeit von Dörr.

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Marco Wittmann komplettierte im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 die Top-3-Positionen.

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Mit Spannung wurde das Debüt von Jak Crawford im Comtoyou Racing Aston Martin Vantage GT3 beobachtet. Der belgische Rennstall testete den US-Amerikaner, der im Vorjahr Vizemeister in der Formel 2 wurde, für die DTM-Saison 2027. Crawford beendete den Test auf dem 18. Platz, allerdings konnte sich der GT-Neuling kontinuierlich mit jeder Runde steigern und fuhr in der Nachmittagssitzung mit einer Rundenzeit von 1:38.531 Minuten seine schnellste Runde.

Ergebnis DTM Test Hockenheimring:

  1. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

  2. Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  3. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  4. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  5. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  6. Fabian Schiller - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  7. Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  8. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  9. Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  10. Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3

  11. Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  12. Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

  13. Maximilian Paul - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  14. Ricardo Feller - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

  15. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  16. Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  17. Bastian Buus - Land-Motorsport - Porsche 911 GT3 R

  18. Jak Crawford - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

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