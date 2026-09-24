McLaren-Pilot Ben Dörr mit Bestzeit beim DTM-Testtag auf Hockenheimring
Der letzte offizielle Testtag der DTM-Saison 2026 fand rund zwei Wochen vor dem Finale in Hockenheim statt. Ben Dörr fuhr im Dörr Motorsport McLaren 720S GT3 die Bestzeit an dem Testtag.
Der letzte DTM-Test der Saison 2026 fand zwei Wochen vor dem Finale auf dem Hockenheimring statt. 17 DTM-Fahrer nahmen an der Testmöglichkeit teil: Timo Glock, Marco Mapelli, Nicki Thiim und Nicolas Baert verzichteten auf diesen. Jak Crawford debütierte an dem Testtag im Comtoyou Racing Aston Martin Vantage GT3. Zudem ersetzte 24h Nürburgring-Sieger Fabian Schiller Jules Gounon, da dieser zur WEC ins japanische Fuji reiste.
Die schnellste Rundenzeit des Testtags fuhr der zweifache Rennsieger Ben Dörr im Dörr Motorsport McLaren 720S GT3. Der McLaren-Junior umrundete den traditionsreichen badischen Kurs in 1:37.118 Minuten.
Auf Platz zwei fuhr Matteo Cairoli im Ferrari 296 GT3 von Emil Frey Racing. 0,127 Sekunden fehlten dem Italiener, der in seiner Debütsaison bislang drei Rennen gewann, auf die Bestzeit von Dörr.
Marco Wittmann komplettierte im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 die Top-3-Positionen.
Ergebnis DTM Test Hockenheimring:
Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
Fabian Schiller - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3
Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3
Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R
Maximilian Paul - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3
Ricardo Feller - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R
Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
Bastian Buus - Land-Motorsport - Porsche 911 GT3 R
Jak Crawford - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
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