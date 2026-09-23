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Max Verstappen deutet Start bei 24h-Klassikern am Nürburgring und in Spa an

Startet Max Verstappen im kommenden Jahr bei den 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und in Spa-Francorchamps? In Baku deutete der viermalige Formel-1-Weltmeister dies an. Kein Start in Le Mans.

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Max Verstappen auch 2027 bei den 24h Nürburgring und zusätzlich in Spa?
Max Verstappen auch 2027 bei den 24h Nürburgring und zusätzlich in Spa?
Foto: 24h Nürburgring//Gruppe C Photography
Max Verstappen auch 2027 bei den 24h Nürburgring und zusätzlich in Spa?
© 24h Nürburgring//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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In diesem Jahr nahm der vierfache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen erstmals am 24h-Rennen auf dem Nürburgring teil. Im Mercedes-AMG GT3 kämpfte er bis kurz vor Rennende um den Sieg, ehe technische Probleme am Mercedes-AMG GT3, der von WINWARD Racing eingesetzt wurde, den Sieg verhinderten und den Niederländer zurückfallen ließ.

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Auch im kommenden Jahr möchte Verstappen wieder am Langstreckenklassiker in der Eifel teilnehmen und bezeichnet die 24h Spa - das weltgrößte GT3-Rennen - als "interessante Option" um sein Rennprogramm weiter zu ergänzen.

Dabei werden die beiden 24h-Rennen auf dem Nürburgring und in Spa-Francorchamps - die beide zur Intercontinental GT Challenge, der inoffiziellen GT3-Weltmeisterschaft, zählen - sich nicht mit dem Formel-1-Rennkalender überschneiden.

Im Artikel erwähnt

«Ich habe bereits nach dem Rennen auf der Nordschleife gesagt, dass ich wieder teilnehmen möchte», erklärte Verstappen in Baku. «Wenn ich mich also gut vorbereiten kann und alles gut läuft, werde ich es tun. Ich weiß, dass es keine Terminüberschneidung gibt, aber es muss noch in meinen Zeitplan passen, und dann werde ich es tun. Und Spa ist eine spannende Option dafür.»

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Eine Teilnahme an den 24h Le Mans, bei der Verstappen in einem Ford LMDh-Prototypen gerüchtelt wurde, schließt der Niederländer aus. «Das steht momentan nicht auf meiner Liste», so der Niederländer in Aserbaidschan.

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