Zukunft unter Liberty: Know-how aus Formel 1 und Fußball für die MotoGP

Dass es unter Liberty Media viele Veränderungen in der MotoGP-WM geben wird, ist nichts Neues. Nun wurde die nächste Wachstumsphase eingeläutet. So präsentierte die MotoGP Sports Entertainment Group am 23. September vier neue Namen für das Top-Management.

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Bei der Neubesetzung bedient sich die MotoGP unterschiedlichster Sportarten. So wechselt Ryan Norys vom englischen Fußball-Premier-League-Club Tottenham Hotspur in den Motorrad-Rennsport. Norys wird der neue Chief Commercial Officer. Sameer Pabari wiederum wird Chief Media Officer. Zuvor hatte er Führungspositionen bei der NFL, Warner Bros. Discovery und Manchester United inne.

Verstärkung holt sich die MotoGP auch aus der Formel 1: Louise Young wird als Chief Operating Officer zum Unternehmen stoßen, nachdem sie mehr als acht Jahre in der Formel 1 tätig war, zuletzt als Chief Race Promotion Officer. Denitza Batchvarova war bereits Anfang September als Chief Strategy Officer eingetreten. Er bringt zwei Jahrzehnte strategische Führungserfahrung in den Bereichen Finanzen und Sportunterhaltung mit, zuletzt bei der UFC und der TKO Group Holdings.

Erst Ende August wurde Carlos Ezpeleta zum stellvertretenden CEO ernannt . CEO ist weiterhin Vater Carmelo. Im Mai dieses Jahres wurde Vince Russell zum Chief Financial Officer bestellt. Enrique Aldama übernahm die Rolle des Chief Administrative Officer.

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«Diese Ernennungen sind ein wichtiger Schritt beim Aufbau des Teams, das die Zukunft der MotoGP mitgestalten wird», betonte Carlos Ezpeleta. «Ryan, Sameer, Louise und Denitza bringen äußerst wertvolle Erfahrungen aus führenden Sport- und Unterhaltungsorganisationen mit, die unsere Kompetenzen in den Bereichen Wirtschaft, Medien, Betrieb und Strategie stärken werden. Gemeinsam mit unserem bestehenden Team werden sie uns dabei helfen, unsere Verbindung zu unseren Fans zu vertiefen, neue Zielgruppen zu erreichen und neue Möglichkeiten für unsere bestehenden und neuen kommerziellen Partner zu schaffen – aufbauend auf dem starken Fundament des Sports.»

Das Team wurde somit mit Top-Managern aus den Bereichen Fußball, Formel 1, American Football und aus der Unterhaltungsbranche ergänzt.