Er tut es wirklich! Der Lamborghini steht für Nicolò Bulega (26) bereit

Das kommende Wochenende wird für Nicolò Bulega das wichtigste seiner bisherigen Karriere. Der 26-Jährige hat beim Meeting auf dem Cremona Circuit die erste Chance, die Superbike-WM 2026 vorzeitig für sich zu entscheiden und damit Nachfolger von Toprak Razgatlioglu zu werden.

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Der Sturz beim MotoGP-Test in Mugello ist kein Thema mehr. Wahrscheinlich ist, dass der Ducati-Pilot nach dem Superpole-Race am Sonntagvormittag die Gesamtwertung uneinholbar anführen und als Weltmeister feststehen wird – angesichts seiner Dominanz von 26 Siegen aus 27 Rennen lehnt man sich bei dieser These nicht weit aus dem Fenster.

Aber schon am Donnerstag wird Bulega im Mittelpunkt stehen, wenn er mit einem leuchtend orangen Lamborghini an die Rennstrecke kommen wird – davon ist zumindest auszugehen. Denn am Mittwoch passierte es: Am Lamborghini-Firmensitz in Sant'Agata Bolognese erhielt der Superbike-WM-Leader die Schlüssel ausgehändigt. Der Ducati-Pilot wird das Gaspedal streicheln müssen – der über 300.000 Euro teure Temerario hat über 900 PS unter der Haube!

Entstanden ist die Idee am Wochenende in Magny-Cours , als Bulega auf die Formel1 in Monza angesprochen wurde. Dort war Lewis Hamilton ebenfalls mit einem Lamborghini angereist. «Er hat ein bisschen mehr Geld als ich – nur ein bisschen. Würde ich eine Woche lang kostenlos einen Lamborghini bekommen, wäre das schön – ich muss Mauro Grassilli fragen», scherzte Bulega in Frankreich.

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Ärger mit seinem Arbeitgeber muss Bulega nicht fürchten, denn die italienische Edelmarke gehört wie Ducati-Eigentümer Audi zum Volkswagen-Konzern.