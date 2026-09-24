Nico Hülkenberg (Audi) erklärt: Auf diese Stellen kommt’s in Baku an

Schon am Samstag (wegen eines Feiertags im Land am Sonntag) wird in dieser Woche der Große Preis von Aserbaidschan auf den Straßen von Baku gefahren. Was braucht es auf dem Baku City Circuit, um eine gute Performance abzuliefern? Audi-Pilot Nico Hülkenberg erklärte in seiner Medienrunde vor dem Rennwochenende: «Man braucht natürlich eine gute Höchstgeschwindigkeit, da hilft ein guter Luftwiderstand.» Vor allem, wenn der Motor nicht der Kräftigste ist wie bei Audi.

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Rezept: Gut aus den Kurven kommen

Doch der Kurs ist zweigeteilt. Neben den schnellen Geraden gibt es auch die langsamere Altstadtpassage. Hülkenberg: «Natürlich ist die Strecke eher auf niedrige Geschwindigkeiten ausgelegt, daher ist sie meiner Meinung nach in Bezug auf die Traktion ziemlich anspruchsvoll: Man muss aus allen langsamen Kurven gut herauskommen, um auf den Geraden eine gute Geschwindigkeit aufzubauen.«

Hülkenberg: «Das Bremsen ist tatsächlich ziemlich intensiv. Man hat hier ein paar wirklich starke Bremsstellen. Und es ist eine ziemlich lange Runde mit vielen Kurven, und man muss wie immer alle Sektoren zu einem Ganzen zusammenfügen.» Die Strecke in Baku ist mit knapp über sechs Kilometern (6,003 km) eine der längsten im Kalender und durch ihren hybriden Charakter besonders knifflig. Der erste Teil der Strecke ist geprägt von langen Geraden und rechtwinkligen Kurven, der zweite Teil führt eng, kurvig und langsam an den Burgmauern entlang.

Technisch anspruchsvoll

Hülkenberg: «Die Strecke hat wie jeder Kurs einige anspruchsvollere und einige einfachere Kurven. Der mittlere Sektor, wo all die wirklich engen, kurvigen Stellen sind, wo es rund um die Burg so eng wird, das ist technisch anspruchsvoll und wahrscheinlich ein wichtiger Teil. Aber auch der erste Sektor mit all den harten Bremspunkten: Dort kann man ziemlich viel Zeit gewinnen oder verlieren. Es ist eine technische Rennstrecke.»

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