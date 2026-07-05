8h von Suzuka (1h): Regen beim Start, BMW/Honda-Duell, Safety-Car!

Punkt 11:30 Uhr Ortszeit wurden die 8 Stunden von Suzuka, das dritte Rennwochenende der Langstrecken-WM 2026, auf nasser Strecke gestartet. Auf der Pole-Position stand das Honda-Werksteam (Rea, Takahashi, Chantra), das im Qualifying seiner Favoritenrolle gerecht wurde. Dahinter standen die Werks-BMW (Reiterberger, Odendaal, van der Mark) und die Yamaha R1 von Marc VDS (De Puniet, Marino, Delbianco).

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Gregg Black erwischte auf der Suzuki der SERT-Mannschaft den besten Start und bog vor der Werks-Honda in die Kurve 1. Besonders angriffslustig ging Naomichi Uramoto auf der AutoRace-Ube-BMW zu Werke und schob sich nach einigen Kurven an die Spitze. Der Japaner, der nur von Startplatz 9 ins Rennen gegangen war, setzte sich sofort leicht ab.

Michael van der Mark mit «Rookiefehler» beim Start

Schlecht verlief der Start für die Werks-BMW (Reiterberger, Odendaal, van der Mark), die von Position 2 ins Rennen gestartet war. Michael van der Mark kam nicht gut weg, sprach später von einem Rookiefehler und lag nach der ersten Runde nur auf Platz 10.

Michael van der Mark kämpfte sich in die Top-5 Foto: FIM EWC Michael van der Mark kämpfte sich in die Top-5 © FIM EWC

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Doch der Niederländer kämpfte sich von Runde zu Runde durch das Feld und lag nach vier Runden in Schlagdistanz zur Werks-Yamaha von Jack Miller, die auf der fünften Position fuhr.

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Rutschige Bedingungen: Regen, Motorschäden, Öl und Stürze

Bereits nach fünf Runden wurde die Ölflagge geschwenkt. Es kam zu einem Sturz der Nummer 29, der Suzuki von Doghouse & Tripoint (Iwatani, Samura, Oosuka) und später landete auch die vom dritten Startplatz ins Rennen gegangene Marc-VDS-Yamaha (De Puniet, Marino, Delbianco) im Kies. Kurz darauf stürzte die Nummer 6, die BMW von ERC Endurance mit Marcel Schrötter, Jan-Ole Jähnig und Kenny Foray.

Nach 25 Minuten kam es zu einem Führungswechsel: Takumi Takahashi auf der Werks-Honda ging an Naomichi Uramoto vorbei. Dahinter lag die Astemo-Pro-Honda (Nozane, Hada, Arakawa) auf der dritten Position vor der Honda von F.C.C. TSR (Techer, Perolari, McPhee). Michael van der Mark hatte sich mit der Werks-M1000RR bereits auf die fünfte Position vorgekämpft.

Naomichi Uramoto auf der AutoRace-Ube-BMW lag nach der ersten Stunde vorn Foto: FIM EWC Naomichi Uramoto auf der AutoRace-Ube-BMW lag nach der ersten Stunde vorn © FIM EWC

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Die Bedingungen auf der Strecke wurden schlechter, nachdem es einige Motorschäden und Stürze auf Öl gab. Takumi Takahashi auf der führenden Werks-Honda mit der Nummer 30 drehte sich um und wollte nicht länger in Führung fahren. Er überließ Naomichi Uramoto freiwillig die Führung. Das Safety-Car kam nach 34 Minuten Fahrzeit auf die Strecke.

Der Zwischenstand nach 1 Stunde Fahrzeit: