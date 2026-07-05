Nach Strafe: So sieht die Startaufstellung für den GP in Silverstone aus

Das Qualifying auf dem Silverstone Circuit hatte ein Nachspiel. Denn das Aston Martin Team und Lance Stroll ärgerten sich im ersten Abschnitt der Zeitenjagd über Pierre Gasly, der dem Kanadier in der 15. Kurve im Weg war. Der Franzose musste zusammen mit Stroll zu den Regelhütern, um sich zu erklären. Und der Alpine-Pilot berichtete, dass er zu diesem Zeitpunkt keinen Funk hatte.

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Er war damit beschäftigt, den Funk zu testen, und das Alpine-Team betonte, dass die Probleme mit dem Funk auf das Material zurückzuführen waren, das von der Formel 1 selbst zur Verfügung gestellt wird, was von Seiten der Formel 1 auch bestätigt wurde. Aston Martin räumte ein, dass die Umstände unglücklich waren. Doch das war für die Stewards kein Grund, von einer Strafe abzusehen.

Sie argumentieren, dass Gasly trotz des Fehlens einer Warnung über Funk alle nötigen Informationen hatte, um zu wissen, dass Stroll angebraust kam. Dennoch war er langsam auf der Racing-Linie unterwegs, weshalb er eine Strafversetzung von drei Startpositionen hinnehmen musste. Damit rutscht der 30-Jährige von der zwölften auf die 15. Startposition.

Somit ergibt sich folgende Startaufstellung für den Grossbritannien-GP:

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