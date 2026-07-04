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Hunter Lawrence (Honda) siegt in RedBud, Tony Cairoli auf Platz 12

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann Hunter Lawrence (Honda) die 5. Etappe der US Nationals in RedBud vor Jorge Prado (KTM) und übernahm damit die Führung der US-Motocross-Meisterschaften.

US-Motocross 450

Hunter Lawrence gewann in RedBud
Hunter Lawrence gewann in RedBud
Foto: Honda
Hunter Lawrence gewann in RedBud
© Honda

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Im Artikel erwähnt

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5. Etappe der US Nationals in RedBud am 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit: Nach stürmischen Regenfällen am Freitag fand das Qualifying unter schlammigen Bedingungen statt. Im Verlaufe des Nachmittags trocknete die Strecke zwar ab, aber es bildeten sich tiefe Spurrinnen und außerhalb der Ideallinie entstanden tiefe Schlammlöcher.

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HRC-Werksfahrer Jett Lawrence war im Qualifying der Schnellste. Der Titelverteidiger startete damit von der Pole-Position in den ersten Lauf. Der niederländische Wildcard-Pilot Roan van de Moosdijk (Kosak KTM) qualifizierte sich auf einem guten Platz 7 und Antonio Cairoli (Ducati) auf Platz 12 für das Rennen.

Kombiniertes Qualifying:

  1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 2:16.573

  2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, +0.245

  3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, +1.006

  4. Jorge Prado (E), KTM, +1.599

  5. R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, +2.398

  6. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, +3.469

  7. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, +3.605

  8. Dylan Ferrandis (F), Ducati, +4.705

  9. Aaron Plessinger (USA), KTM, +5.143

  10. Cornelius Toendel (N), Kawasaki, +5.781

  11. Mikkel Haarup (DEN), Triumph, +6.398

  12. Antonio Cairoli (I), Ducati, +6.401

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Im Artikel erwähnt

Lauf 1:

Jorge Prado (KTM) zog den Holeshot vor den beiden australischen Lawrence-Brüdern. Aaron Plessinger (KTM) und Haiden Deegan (Yamaha) gingen in der ersten Kurve unabhängig voneinander zu Boden. Plessinger musste das Rennen danach angeschlagen aufgeben. Er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Rückkehrer Justin Barcia (Ducati) startete ebenfalls gut, ging aber später ebenfalls zu Boden.

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Acht Minuten lang kämpften Jett Lawrence und Jorge Prado um die Führung, aber Hunter kam Jett immer näher, ging vorbei und übernahm schließlich auch die Führung. Hunter schien den Laufsieg über die Ziellinie bringen zu können, doch er stürzte in der letzten Runde, nachdem er einen Überrundeten überholt hatte. Damit erbte Jett den Laufsieg. Haiden Deegan konnte nach seinem Crash in der ersten Kurve noch vom Ende des Feldes bis auf Platz 10 nach vorne fahren.

Lauf 2:

Jorge Prado zog erneut den Holeshot und führte vor Haiden Deegan und Jett Lawrence. Zunächst strauchelte Deegan und konnte einen Crash gerade noch verhindern. Kurze Zeit später rutschte Jett in einer Linkskurve aus und stürzte. Der Sturz selbst war harmlos, aber er stand entgegen der Fahrtrichtung und musste mehrere Fahrer passieren lassen. Jett wollte seinen Fehler schnellstmöglich wieder wettmachen, doch er stürzte erneut, diesmal in einer Rechtskurve und fiel aus dem Bereich der Top-10. Entsprechend frustriert setzte der Titelverteidiger das Rennen fort und fuhr danach immerhin noch auf Platz 5 nach vorne, was am Ende für den 3. Platz auf dem Podium reichte.

Jorge Prado führte bis 3 Minuten vor Rennende, doch Hunter Lawrence startete einen Endspurt und ging am Spanier vorbei in Führung. Mit einem 1-2-Ergebnis wurde Hunter Lawrence Tagessieger und übernahm damit zugleich wieder die Tabellenführung. Wenn Jorge Prado seine Führung über die Ziellinie gerettet hätte, wäre es ein erster Tagessieg in den USA geworden. So musste er sich mit Platz 2 zufriedengeben.

Ergebnisse der europäischen Wildcardpiloten:

Kosak-KTM-Pilot Roan van de Moosdijk, der bei seinem US-Debüt den ersten Lauf nach Problemen nur auf Platz 35 beendet hatte, erreichte das Ziel im zweiten Lauf auf einem guten 11. Platz. Antonio Cairoli (Ducati) kam zweimal auf Platz 12 ins Ziel und wurde damit auch Gesamt-Zwölfter.

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Lage an der Tabellenspitze

Nach 5 von 11 absolvierten Events hat nun Hunter Lawrence wieder die Tabellenführung mit einem knappen Vorsprung von 4 Punkten übernommen. In der kommenden Woche geht es in Southwick mit der 6. Etappe der US Nationals weiter.

Ergebnis RedBud 450:

  1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-1

  2. Jorge Prado (E), KTM, 3-2

  3. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-5

  4. R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 4-4

  5. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 5-6

  6. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 10-3

  7. Mikkel Haarup (DEN), Triumph, 7-7

  8. Dylan Ferrandis (F), Ducati, 6-9

  9. Cooper Webb (USA), Yamaha, 8-8

  10. Jordon Smith (USA), Triumph, 11-11

  11. Antonio Cairoli (I), Ducati, 12-12

Meisterschaftsstand nach Etappe 5 von 11:

  1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 227

  2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 224, (-3)

  3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 176, (-51)

  4. Jorge Prado (E), KTM, 164, (-63)

  5. R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 157, (-70)

  6. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 149, (-78)

  7. Dylan Ferrandis (F), Ducati, 126, (-101)

  8. Mikkel Haarup (DEN), Triumph, 124, (-103)

  9. Cooper Webb (USA), Yamaha, 111, (-116)

  10. Aaron Plessinger (USA), KTM, 102, (-125)

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Pos

Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Hunter Lawrence

Hunter Lawrence

96

16

35:53,634

2:11,667

25

02

Jorge Prado

Jorge Prado

26

16

+11,229

2:09,928

22

03

Haiden Deegan

Haiden Deegan

38

16

+19,343

2:11,403

20

04

RJ Hampshire

RJ Hampshire

24

16

+27,346

2:13,928

18

05

Jett Lawrence

Jett Lawrence

1

16

+34,128

2:13,386

17

06

Garrett Marchbanks

Garrett Marchbanks

36

16

+55,839

2:14,676

16

07

Mikkel Haarup

Mikkel Haarup

31

16

+1:07,624

2:15,942

15

08

Cooper Webb

Cooper Webb

2

16

+1:21,070

2:15,512

14

09

Justin Barcia

Justin Barcia

51

16

+1:22,787

2:11,056

13

10

Dylan Ferrandis

Dylan Ferrandis

14

16

+1:29,484

2:16,955

12

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