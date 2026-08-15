Euro Moto Assen: Der Plan am Samstag – zwei Superpole und fünf Rennen

Wie üblich gibt es am Samstag schon einiges zu sehen. Neben den letzten Rennen geht es nach der Mittagspause schon mit den ersten Rennen los. Vorher tragen die Euro Moto Superbike-Piloten in den beiden Superpole-Sessions noch die letzten Runden im Kampf um die beste Startposition aus.

Werbung

Werbung

Der Arzt-Besuch

Wer zum Arzt muss, landet in der Regel bei Herrn Dr. Martin Schweiger, der im örtlichen Medical Center das Sagen hat. Erreichbar ist dort jemand telefonisch unter der Nummer +31 592 380 360. Geöffnet ist das Medical Center am Freitag von 08.30 bis 18.15 Uhr, am Samstag von 09.30 bis 18.15 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 18.15 Uhr. Wer ins örtliche Krankenhaus kommt, ist im Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Europaweg-Zuid 1 in 9401 RK Assen. Anrufen kann man dort unter der Nummer +31 592 325 555

Der Preisaufschlag

Seit dem 1.Juli 2026 erheben die niederländischen Behörden eine kilometerbasierten Truck-Zoll mit dem Namen Vrachtwagenheffing. Zur Kasse gebeten wird alles über 3,5 Tonnen. Damit wird die Euro-Vignette ersetzt. Camping-Fahrzeuge sind von dieser Regel ausgenommen, müssen aber registriert werden.

Der Drehzahl-Beleg

Mit Bulletin Nummer 03/2026 gibt es die Reduzierung der Ducati-Drehzahl jetzt auch schriftlich. Jeder, der mit einer Ducati Panigale V4R ab Baujahr 2025 an den Start geht, sei es als permanenter Fahrer oder mit einer Wildcard darf eine Drehzahl von maximal 15.600 U/min haben.

Werbung

Werbung

Der Stream

Ab heute Nachmittag gibt es neben dem kostenlosen Live-Timing von Anbieter Bike-Promotion auch wieder den Live-Stream von Radio Viktoria über den Euro Moto YouTube-Kanal. Ab 14.20 Uhr wird aus gesendet. Produktionsleiter Stephan Kraus hatte sich schon auf spektakuläre Bilder von der Live-Drohen gefreut, aber leider wird auch dieses Mal nichts draus. Im Anschluss bietet sich das Studium der offiziellen Resultate an.

Der Sendeplan

14:20 Uhr – Welcome Moderation + Superpole Euro Moto Superbike mit Starting Grid und Polesetter Interview 14:30 Uhr – Euro Moto Supersport Rennen 1 (race start 14:40 Uhr) 15:20 Uhr – Euro Moto Sportbike Rennen 1 (race start 15:30 Uhr) 16:05 Uhr – Pro Superstock 1000 Cup Rennen 1 (race start 16:10 Uhr) 16:45 Uhr – Kawasaki ZX-4RR Cup Rennen 1 (race start 16:50 Uhr)

Das Wetter

In Assen kann sich den ganzen Tag die Sonne nicht durchsetzen und es bleibt bedeckt bei Temperaturen von 16 bis 23°C. In der Nacht ist ein Blick auf die Sterne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel möglich und das Thermometer fällt auf 13°C. Mit Böen zwischen 16 und 31 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan am Samstag den, 15.August 2026

10.00 bis 10.30 Uhr FP3 Euro Moto Superbike 10.35 bis 11.00 Uhr Q2 Euro Moto Supersport 11.05 bis 11.30 Uhr Q2 Euro Moto Sportbike 11.40 bis 12.00 Uhr Q Pro Superstock 12.05 bis 12.25 Uhr Q2 Kawasaki Cup 12.35 bis 12.55 Uhr Q2 ADAC Junior Cup 13.00 bis 13.15 Uhr SP1 Euro Moto Superbike 13.25 bis 13.40 Uhr SP2 Euro Moto Superbike 14.40 Uhr Rennen 1 Euro Moto Supersport 15.30 Uhr Rennen 1 Euro Moto Sportbike 16.10 Uhr Rennen 1 Pro Superstock 16.50 Uhr Rennen 1 Kawasaki Cup 17.30 Uhr Rennen 1 ADAC Junior Cup

Werbung