Nach einjähriger Pause: Mercedes-AMG kehrt nach Macau zurück

Mercedes-AMG Motorsport kehrt nach einem Jahr Pause nach Macau zurück. Vom 19. bis 22. November findet auf dem Guia Circuit der FIA GT World Cup statt – eines der prestigeträchtigsten Rennen im internationalen GT Sport. Am Start sind drei Mercedes-AMG GT3, die von den Kundensportteams Craft-Bamboo Racing und Tigani Motorsport eingesetzt werden. Das Fahreraufgebot beim berühmtesten GT3-Stadtrennen der Welt bilden die Mercedes-AMG Performance-Fahrer Lucas Auer und Maro Engel sowie Adderly Fong. Mit neun Siegen aus bislang 18 GT3-Veranstaltungen und fünf Herstellertiteln ist Mercedes-AMG der erfolgreichste Hersteller in Macau.

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Auf dem 6,120 Kilometer langen Stadtkurs in Macau wechseln sich Highspeed- und Lowspeed-Kurven mit technisch anspruchsvollen Passagen ab. Über die gesamte Renndistanz sind Präzision und Konzentration entscheidend. Dieser Aufgabe stellt sich Lucas Auer, der für Tigani Motorsport ins Rennen geht, erstmals mit einem GT3-Fahrzeug. Der 31-Jährige war bereits von 2012 bis 2014 in der Formel 3 in Macau am Start. Bei seinem letzten Einsatz 2014 belegte der Österreicher den zweiten Platz.

Maro Engel dagegen gehört zu den erfahrensten und erfolgreichsten GT3-Piloten in Macau. Seine Bilanz: zehn Teilnahmen, vier Siege. 2014 und 2022 gewann er den Macau GT Cup, 2015 und 2024 triumphierte er beim FIA GT World Cup. Gemeinsam mit Edoardo Mortara (ITA) ist Maro Engel damit Rekordsieger bei den GT-Rennen in Macau. Hinzu kommen drei weitere Podiumsplatzierungen: ein zweiter Platz 2018 sowie zwei dritte Plätze 2016 und 2017. 2026 tritt er mit Craft-Bamboo Racing an, um bei seinem elften Start seine Erfolgsbilanz weiter auszubauen.

Auch Adderly Fong startet für Craft-Bamboo Racing und bringt umfangreiche Macau-Erfahrung mit. Der in Hongkong lebende Rennfahrer trat 2010 erstmals in der Formel 3 auf dem Guia Circuit an und bestritt 2014 seinen ersten GT3-Einsatz in Macau. Zuletzt startete Adderly Fong 2025 mit einem Audi R8 LMS GT3 und wurde als 13. gewertet.

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Stimmen der Beteiligten

Stefan Wendl, Leiter Kundensport, Mercedes-AMG Motorsport: «Wir freuen uns sehr, wieder beim prestigeträchtigen FIA GT World Cup in Macau am Start zu sein – mit einem sehr guten Line-up. Mein Dank gilt unseren Kundensportteams Craft-Bamboo Racing und Tigani Motorsport, die diesen Einsatz umsetzen. Macau ist ein Highlight und eine Herausforderung zugleich. Seit dem vergangenen Jahr sind beim FIA GT World Cup Drehmomentsensoren vorgeschrieben. Da uns damit bislang Erfahrungswerte auf dem Guia Circuit fehlen, legen wir ein besonderes Augenmerk auf die Vorbereitung und Simulationsarbeit. Mercedes-AMG Motorsport blickt in Macau auf eine erfolgreiche Historie zurück, daran wollen wir natürlich anknüpfen.»

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Maro Engel, Craft-Bamboo Racing: «Ich freue mich sehr darauf, wieder bei diesem fantastischen Event in Macau am Start zu sein. In der Vergangenheit konnte ich dort gemeinsam mit Mercedes-AMG Motorsport große Erfolge feiern. Die Strecke verlangt einem fahrerisch alles ab, man muss enorm präzise sein – diese besondere Herausforderung liebe ich, denn man kann als Fahrer den Unterschied machen. Enorm wichtig für ein erfolgreiches Wochenende wird wie immer das Qualifying: Jeder gibt alles und geht ans absolute Limit, denn die Startposition ist in Macau von entscheidender Bedeutung. Gleichzeitig gehört hier auch immer etwas Glück dazu. Es ist noch etwas hin, aber ich freue mich schon jetzt auf die besondere Stimmung und die großartige Unterstützung der Fans.»

Lucas Auer, Tigani Motorsport: «Es freut mich riesig, nach so vielen Jahren nach Macau zurückzukehren. Macau ist einfach eine mega Veranstaltung und für jeden Fahrer etwas Besonderes. Umso mehr freue ich mich auf meinen ersten GT3-Einsatz auf dem Guia Circuit im November. Ich werde die Zeit bis dahin intensiv nutzen, um mich bestmöglich darauf vorzubereiten – mit Simulator-Sessions sowie ausführlicher Video- und Datenanalyse.»