BTCC-Legende Jason Plato verlässt eigenes Team nach finanziellen Problemen

BTCC-Fans wurden in dieser Woche von der Meldung geschockt, dass Plato Racing unter Insolvenzantrag gestellt wurde. Der Rennstall von BTCC-Legende Jason Plato stieg erst zur diesjährigen Saison in die traditionsreiche Rennserie ein und setzt zwei Mercedes-AMG A35 ein.

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Das Team, das zwei Mercedes-AMG A35 für Adam Morgan und Dan Rowbottom einsetzt, gab zu Beginn der Saison 2026 sein Debüt und holte zwei Siege in Qualifikationsrennen, bevor Morgan zusetzt im schottischen Knockhill den ersten Sieg in einem Meisterschaftsrennen errang.

Trotz dieses jüngsten Durchbruchs bestätigt jedoch eine von Pantera Valuation Services veröffentlichte Mitteilung, dass die «zugehörigen Vermögenswerte, das geistige Eigentum, die Geschäftsbeziehungen und die betriebliche Infrastruktur» des Teams nun über die gemeinsamen Insolvenzverwalter von Plato Racing Limited zum Verkauf stehen.

Nach einer Erklärung von Cataclean am 18. August bestätigte die TOCA, dass das Team unter einem neuen Namen und mit einer neuen Führungsstruktur weiterhin an der BTCC teilnehmen wird, um positiv in die Zukunft blicken zu können.

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Die betreffenden Angelegenheiten sind organisationsintern und betreffen ausschließlich die Geschäftsführer, Gesellschafter und beteiligten Parteien. Die TOCA hat keinen Einblick in diese Angelegenheiten.

Der TOCA wurden jedoch Zusicherungen bezüglich der künftigen Teilnahme des Teams an der BTCC gegeben. Diese Zusicherungen spiegeln das anhaltende Engagement und Vertrauen von Cataclean sowohl in das Team als auch in die Meisterschaft wider.

Nach dem Verständnis der traditionsreichen wird das Programm über eine neue Gesellschaft betrieben, ohne dass Jason Plato weiterhin an der Leitung oder als Eigentümer beteiligt ist.

In der Zwischenzeit wird das Team unter dem Namen CPRL an den Start gehen.

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«Jason ist zweifellos einer der größten Stars der BTCC, und seine außergewöhnliche Erfolgsbilanz spricht für sich. Er ist seit langem ein geschätzter Teil der BTCC-Familie – und wird dies auch bleiben. Auch wenn sein Engagement bei diesem speziellen Projekt offenbar zu Ende gegangen ist, freuen wir uns darauf, Jason in Zukunft wieder im BTCC-Fahrerlager zu sehen», so die BTCC in der Mitteilung.