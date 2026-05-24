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Kelvin van der Linde schlägt mit überlegener Pole-Position zurück

Kelvin van der Linde erlebte einen Samstag zum Vergessen bei der DTM in Zandvoort. Am Sonntag schlägt der BMW-Werksfahrer aus Südafrika zurück und stellt seinen goldfarbenen BMW M4 GT3 auf die Pole.

Jonas Plümer

Von

DTM

Kelvin van der Linde
Kelvin van der Linde
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Kelvin van der Linde
© DTM//Gruppe C Photography

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Im Artikel erwähnt

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Kelvin van der Linde blieb am Samstag bei der DTM in Zandvoort punktelos. Im Sonntagsqualifying schlägt der Südafrikaner zurück. Mit einer Rundenzeit von 1:32.831 Minuten fuhr der Schubert Motorsport auf die Pole-Position.

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Rang zwei sicherte sich, wie am Vortag, Lokalmatador Thierry Vermeulen im Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3. 0,177 Sekunden fehlten dem Freund von Max Verstappen auf die Bestzeit.

Luca Engstler komplettiert im Lamborghini Temerario GT3 von ABT Sportsline die Top 3-Positionen. Gegen den Allgäuer läuft noch eine Untersuchung aufgrund eines Unsafe Release in der Boxengasse.

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Im Artikel erwähnt

Nach zwei Unfällen im vorherigen Qualifying der Formula Regional European Championship wurde das zweite Qualifying der DTM mit zehnminütiger Verzögerung aufgenommen.

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Ergebnis DTM Zandvoort Qualifying 2 (Top 10):

  1. Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  2. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  3. Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3

  4. Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  5. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

  6. Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  7. Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

  8. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  9. Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

  10. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kelvin van der Linde

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

Kelvin van der Linde

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

3

35

58:14,005

1:35,055

28

02

Ben Dörr

Ben Dörr

Dörr Motorsport

Ben Dörr

Ben Dörr

Dörr Motorsport

25

35

+6,377

1:34,758

20

03

Marco Wittmann

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

Marco Wittmann

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

11

35

+7,046

1:34,917

16

04

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

35

+7,510

1:35,283

13

05

Thierry Vermeulen

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

Thierry Vermeulen

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

69

35

+11,053

1:34,846

13

06

Luca Engstler

Luca Engstler

Abt Sportsline

Luca Engstler

Luca Engstler

Abt Sportsline

130

35

+12,205

1:35,059

11

07

Marco Mapelli

Marco Mapelli

Abt Sportsline

Marco Mapelli

Marco Mapelli

Abt Sportsline

10

35

+17,021

1:34,920

9

08

Thomas Preining

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Thomas Preining

Manthey

91

35

+17,348

1:34,862

8

09

Mirko Bortolotti

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

Mirko Bortolotti

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

63

35

+17,641

1:34,952

7

10

Ricardo Feller

Ricardo Feller

Manthey

Ricardo Feller

Ricardo Feller

Manthey

90

35

+18,156

1:34,739

6

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    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
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