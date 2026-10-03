DTM-Titelkampf: Krönt Thomas Preining seinen Höhenflug mit dem DTM-Titel?
Thomas Preining reist als DTM-Tabellenführer zum Saisonfinale in Hockenheim. Gewinnt der Manthey-Pilot auf dem Traditionskurs seinen zweiten Titel? Zuletzt zeigte er sich in bestechender Form.
Pünktlich zur entscheidenden Phase der Saison präsentiert sich Thomas Preining in Meisterform. Sechsmal in Folge stand der Österreicher zuletzt auf dem Podium – das gelang in der GT3-Ära der DTM zuvor niemandem.
An den vergangenen drei Rennwochenenden sammelte Preining starke 127 seiner insgesamt 197 Punkte und eroberte auf dem Sachsenring die Tabellenführung. Seit der Veranstaltung in Oschersleben beendete der erfahrene Österreicher jedes Rennen auf dem Podium. In diesem Jahr gewann Preining bislang den Saisonauftakt auf dem Red Bull Ring und den ersten Lauf in der Magdeburger Börde. Diesen Lauf möchte der 28-Jährige beim Finale fortsetzen und sich zum zweiten Mal nach 2023 die DTM-Krone aufsetzen.
«Über 20 Punkte Vorsprung klingt komfortabel. Aber wie schnell der weg sein kann, habe ich ja selbst erlebt, als ich kürzlich so einen großen Rückstand aufholen konnte. Wir sind bestmöglich vorbereitet, ich gehe mit einem super Gefühl ins Finale», sagt Preining.
Dass der Hockenheimring dem Porsche-Werkspiloten liegt, hat er bereits mehrfach bewiesen: Drei seiner zehn DTM-Siege feierte Preining bisher im badischen Motodrom, darunter beide Rennen bei seinem ersten Titelgewinn 2023, als ihn ein perfektes Wochenende mit zwei Rennsiegen und zwei Pole-Positions gelang.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach