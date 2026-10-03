Macht Maro Engel seine DTM-Jubiläumssaison zu seinem Meisterjahr?

Maro Engel erlebte einen völlig anderen Saisonverlauf als DTM-Tabellenführer Thomas Preining. Nach einer starken ersten Jahreshälfte führte der Mercedes-AMG-Pilot die Meisterschaft lange an. Zuletzt lief es für den sonst so konstanten Engel jedoch nicht nach Plan, auf dem Sachsenring musste er die Tabellenführung an Preining abgeben. Derzeit hat Engel einen Rückstand von 23 Punkten auf den Tabellenführer im Porsche.

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Mit 23 Punkten Rückstand ist für den Wahlmonegassen beim Finale aber weiterhin alles möglich. «Für mich ist es etwas Besonderes, das dritte Jahr in Folge in Hockenheim um den DTM-Titel zu kämpfen», betont Mercedes-AMG-Routinier Maro Engel. «Die Vorfreude ist riesig und ich bin gespannt, wie die Rennen laufen.»

Der Tabellenzweite bestreitet in diesem Jahr bereits seine zehnte DTM-Saison mit der Marke mit dem Stern und zählt damit zu den erfahrensten Piloten im Starterfeld. Genau diese Routine möchte Engel in Hockenheim ausspielen und seine Jubiläumssaison mit dem ersten DTM-Titel seiner Karriere krönen.

Der 41-Jährige startete stark in die Saison und konnte das zweite Rennen auf dem Red Bull Ring für sich entscheiden. Danach fuhr er erneut stark in die Punkte und fuhr in Oschersleben einen zweiten Sieg ein. Doch am Nürburgring folgte eine unnötige Kollision mit seinem Markenkollegen Lucas Auer, der ebenfalls noch um den Titel kämpft, welche mit dem Aus beider Mercedes-AMG endete. Zudem zeigte er sich am Sachsenring beim finalen Restart übermotiviert, kollidierte mit Kelvin van der Linde und erhielt eine Strafe, die ihn aus den Punkten beförderte.

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