Lucas Auer (Mercedes-AMG) gewinnt spektakuläres erstes DTM-Rennen

Sieg für Lucas Auer im ersten DTM-Lauf beim Saisonfinale in Hockenheim. Im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 setzte er sich im ersten Lauf beim großen Saisonfinale durch, hat aber trotzdem keine Titelchancen mehr.

Werbung

Werbung

Mirko Bortolotti belegt im Grasser Racing Team Lamborghini Temerario GT3 den zweiten Rang. 4,777 Sekunden fehlten auf den Mercedes-AMG, nachdem der Italiener am Ausgang der letzten Runde ausrollte und daraufhin das Fahrzeug in der Auflaufrunde abstellte.

Marco Wittmann komplettiert die Podestränge im Schubert Motorsport BMW M4 GT3.

In der Startrunde kollidierten Thierry Vermeulen und Ricardo Feller vor der zweiten Kurve. Feller verlor dabei die Frontstoßstange und erhielt drei Penalty Laps. Preining rutschte nach einem Fahrfehler in der Parabolica in die Wiese und fiel weit zurück. In der Haarnadel drehten sich daraufhin Vermeulen und Tom Kalender und fielen dadurch ans Ende des Feldes zurück.

Werbung

Werbung

Im Kampf um die Spitze berührten sich Lucas Auer und Luca Engstler in der zweiten Runde mehrfach vor der Osttribüne. Engstler schlug daraufhin heftig in die Barriere ein. Da die Barriere beim Einschlug des Lamborghini Temerario GT3 stark beschädigt wurde, wurde das Rennen mit der roten Flagge unterbrochen. Nach den Reparaturmaßnahmen wurde das Rennen hinter dem Safety Car fortgesetzt.

Nach dem Restart überholte Maro Engel sehr schnell Lucas Auer in einem Überholmanöver, welches massiv nach Teamorder roch.

Nach seinem Pflichtboxenstopp kollidierten Timo Glock und Jules Gounon. Glock fiel dadurch weit zurück und erlitt stärkere Beschädigungen und stellte sein Fahrzeug mit Beschädigungen in der Box ab.

Beim Boxenstopp verlor Maro Engel rund zehn Sekunden, da die WINWARD Racing-Mannschaft zum wiederholten Mal in diesem Jahr beim Boxenstopp massiv Zeit verlor.

Werbung

Werbung

Die beiden Titelaspiranten Maro Engel und Marco Wittmann kämpften um den finalen Podestplatz. Engel passierte den BMW vor der Osttribüne, drängte ihn dabei aber von der Strecke ab. Die Rennleitung ordente daraufhin einen Platztausch zwischen den Routiniers an.

Ergebnis DTM Hockenheimring Rennen 1 (Top 10):