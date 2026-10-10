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Lucas Auer (Mercedes-AMG) gewinnt spektakuläres erstes DTM-Rennen

Spektakuläres erstes DTM-Rennen beim Saisonfinale auf dem Hockenheimring. Lucas Auer gewinnt im Mercedes-AMG GT3, hat allerdings trotzdem keine Chancen mehr im Meisterschaftskampf.

Jonas Plümer

Von

DTM

Lucas Auer hat das erste DTM-Rennen gewonnen
Lucas Auer hat das erste DTM-Rennen gewonnen
Foto: Axel Weichert
Lucas Auer hat das erste DTM-Rennen gewonnen
© Axel Weichert

Im Artikel erwähnt

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TV-Programm

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Sieg für Lucas Auer im ersten DTM-Lauf beim Saisonfinale in Hockenheim. Im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 setzte er sich im ersten Lauf beim großen Saisonfinale durch, hat aber trotzdem keine Titelchancen mehr.

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Mirko Bortolotti belegt im Grasser Racing Team Lamborghini Temerario GT3 den zweiten Rang. 4,777 Sekunden fehlten auf den Mercedes-AMG, nachdem der Italiener am Ausgang der letzten Runde ausrollte und daraufhin das Fahrzeug in der Auflaufrunde abstellte.

Marco Wittmann komplettiert die Podestränge im Schubert Motorsport BMW M4 GT3.

Im Artikel erwähnt

In der Startrunde kollidierten Thierry Vermeulen und Ricardo Feller vor der zweiten Kurve. Feller verlor dabei die Frontstoßstange und erhielt drei Penalty Laps. Preining rutschte nach einem Fahrfehler in der Parabolica in die Wiese und fiel weit zurück. In der Haarnadel drehten sich daraufhin Vermeulen und Tom Kalender und fielen dadurch ans Ende des Feldes zurück.

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Im Kampf um die Spitze berührten sich Lucas Auer und Luca Engstler in der zweiten Runde mehrfach vor der Osttribüne. Engstler schlug daraufhin heftig in die Barriere ein. Da die Barriere beim Einschlug des Lamborghini Temerario GT3 stark beschädigt wurde, wurde das Rennen mit der roten Flagge unterbrochen. Nach den Reparaturmaßnahmen wurde das Rennen hinter dem Safety Car fortgesetzt.

TV-Programm

Nach dem Restart überholte Maro Engel sehr schnell Lucas Auer in einem Überholmanöver, welches massiv nach Teamorder roch.

Nach seinem Pflichtboxenstopp kollidierten Timo Glock und Jules Gounon. Glock fiel dadurch weit zurück und erlitt stärkere Beschädigungen und stellte sein Fahrzeug mit Beschädigungen in der Box ab.

Beim Boxenstopp verlor Maro Engel rund zehn Sekunden, da die WINWARD Racing-Mannschaft zum wiederholten Mal in diesem Jahr beim Boxenstopp massiv Zeit verlor.

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Die beiden Titelaspiranten Maro Engel und Marco Wittmann kämpften um den finalen Podestplatz. Engel passierte den BMW vor der Osttribüne, drängte ihn dabei aber von der Strecke ab. Die Rennleitung ordente daraufhin einen Platztausch zwischen den Routiniers an.

Ergebnis DTM Hockenheimring Rennen 1 (Top 10):

  1. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  2. Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  3. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  4. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  5. Thomas Preining - Manthey - Porsche 911 GT3 R

  6. Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  7. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  8. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  9. Marco Mapelli - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3

  10. Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

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01

22

Lucas Auer

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

36

1:14:52,316

1:38,454

02

63

Mirko Bortolotti

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

Mirko Bortolotti

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

36

+4,777

1:38,533

03

11

Marco Wittmann

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

Marco Wittmann

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

36

+8,157

1:38,448

04

80

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

36

+8,533

1:38,008

05

91

Thomas Preining

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Thomas Preining

Manthey

36

+17,057

1:38,409

06

3

Kelvin van der Linde

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

Kelvin van der Linde

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

36

+21,562

1:38,900

07

48

Jules Gounon

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

36

+22,044

1:38,713

08

36

Arjun Maini

Arjun Maini

HRT Ford Racing

Arjun Maini

Arjun Maini

HRT Ford Racing

36

+23,357

1:38,292

09

10

Marco Mapelli

Marco Mapelli

Abt Sportsline

Marco Mapelli

Marco Mapelli

Abt Sportsline

36

+28,897

1:38,782

10

64

Finn Wiebelhaus

Finn Wiebelhaus

HRT Ford Racing

Finn Wiebelhaus

Finn Wiebelhaus

HRT Ford Racing

36

+29,635

1:38,464

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