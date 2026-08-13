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Zeitplan: Das sechste DTM-Rennwochenende auf dem Nürburgring

Auf dem Nürburgring wird die DTM beim sechsten Rennwochenende in die heiße Meisterschaftsphase einbiegen. SPEEDWEEK bringt euch den Zeitplan näher und sagt euch, wann ihr was erleben könnt.

DTM

Spannende Kämpfe werden bei der DTM auf dem Nürburgring erwartet
Spannende Kämpfe werden bei der DTM auf dem Nürburgring erwartet
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Spannende Kämpfe werden bei der DTM auf dem Nürburgring erwartet
© DTM//Gruppe C Photography

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TV-Programm

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Auf dem Nürburgring findet an diesem Wochenende das sechste Rennwochenende der DTM-Saison 2026 statt. Mit einem Teilnehmerfeld von 21 GT3-Fahrzeugen wird die DTM für Spannung sorgen. Christian Engelhart wird als Ersatzmann von Maximilian Paul im zweiten Lamborghini Temerario GT3 vom Grasser Racing Team Platz nehmen.

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Auf dem Traditionskurs in der Eifel werden die DTM-Stars wie gewohnt zwei Rennen absolvieren: Im Sonntagslauf kämpfen die Teams ab dieser Saison bei zwei Pflicht-Boxenstopps um jede Zehntelsekunde. Im Samstagsrennen wird unverändert einmal gestoppt. Alle 16 Meisterschaftsläufe gehen über eine Länge von 55 Minuten plus eine Runde. Beim Einsatz des Cupra Safety-Cars kann sich die Renndistanz dank einer Overtime-Regel um maximal zwei Runden verlängern.

Neben der DTM werden in der Eifel spannende Rahmenserien antreten. Mit einem vollen Starterfeld von 32 Fahrzeugen wird der Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland für ein soundgewaltiges Spektakel sorgen. Die ADAC GT4 Germany, der BMW M2 Cup und die DTM Classic - SPEEDWEEK hat euch das Teilnehmerfeld zusammengefasst - runden die Veranstaltung auf dem Nürburgring ab.

DTM Zeitplan Nürburgring:

Freitag, 14. August 2026:

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11:30 - 12:25 Uhr - Freies Training 1

16:00 - 16:45 Uhr - Freies Training 2

TV-Programm

Samstag, 15. August 2026:

09:55 - 10:15 Uhr - Qualifying 1

13:30 - 14:30 Uhr - Rennen 1

Sonntag, 16. August 2026:

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09:10 - 09:30 Uhr - Qualifying 2

13:30 - 14:30 Uhr - Rennen 2

Den kompletten Zeitplan hat der ADAC hier hinterlegt.

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