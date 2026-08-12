MotoGP-Arzt Charte: «Diese Verrücktheit von früher gibt es nicht mehr!»

Es gibt Anrufe, die ein Arzt nicht erhalten möchte. Auf einer MotoGP-Rennstrecke weiß Angel Charte nur zu gut, dass jeder dieser Anrufe bedeuten kann, dass ein Fahrer am Boden liegt und dass er innerhalb von Sekunden Entscheidungen treffen muss, die über Leben und Tod entscheiden können. In diesem Moment gibt es nur eine Priorität: ankommen, die Lage einschätzen und retten.

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Dr. Angel Charte arbeitet seit Jahrzehnten in der Welt des Rennsports und kennt die Grenze zwischen dem Spektakel, das wir von außen sehen, und der Realität, der ein Arzt gegenübersteht, wenn er an einem Unfallort eintrifft, nur zu gut. Eine Realität, die manchmal brutal sein kann.

Im Interview von SPEEDWEEK.com-Autor Manuel Pecino berichtet der Arzt von seinem Alltag auf der Rennstrecke. Wie die medizinische Versorgung in der MotoGP-WM in den letzten Jahren auf ein anderes Level gehoben wurde.

Sofortiges Eingreifen scheint in einem Sport wie der MotoGP von entscheidender Bedeutung zu sein. Wie wichtig ist es, über eine medizinische Einheit zu verfügen, die praktisch direkt am Unfallort eingreifen kann? Die Einheit entstand im Zuge des tragischen Unfalls von Marco Simoncelli im Jahr 2011. Das machte eine Situation sehr deutlich: Man musste den Fahrern eine Überlebenschance geben. Und der einzige Weg, dies zu erreichen, bestand darin, ein Intensivteam direkt auf der Rennstrecke zu stationieren. Das gab es zuvor nicht.

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Als sich dieser Unfall ereignete, gab es Probleme beim Transport – mit der Trage, mit dem Krankenwagen und mit einer medizinischen Einrichtung, die damals aus medizinischer Sicht nicht über eine ausreichend kompetente Struktur verfügte. Das artete in eine Katastrophe aus.

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Seitdem haben wir uns Tag für Tag verbessert, und ich glaube, dass die aktuelle Situation von entscheidender Bedeutung ist. Von den über eintausend Unfällen, die wir haben, sind vielleicht acht oder neun wirklich schwerwiegend, aber in diesen Fällen muss man den Fahrer möglicherweise intubieren, bestimmte Eingriffe vornehmen … und das kann man nur direkt an der Rennstrecke tun. Die Zeit, die man dabei verliert, ist entscheidend.

Wenn man eine Hirnblutung hat und diese nicht innerhalb von weniger als zwei Minuten stillt, kann der Patient sterben. Deshalb halte ich diese Einheit für eine großartige Erfindung. Und das sage nicht nur ich: Das hat auch die internationale Presse gesagt. Für diese Welt des Motorsports, die wahrscheinlich die gefährlichste ist, die es gibt, halte ich sie für unverzichtbar.

Und was passiert, wenn die Verletzungen lebensbedrohlich sind? Wenn die Verletzungen lebensunvereinbar sind, muss man den Patienten von den Lebenserhaltungs-Maßnahmen trennen und abtransportieren. Und wenn ich «lebensunvereinbar» sage, meine ich innere Verletzungen, die nicht behoben werden können: Es ist unmöglich zu operieren, es ist unmöglich, ein Organ zu ersetzen … In solchen Fällen gibt es nichts mehr zu tun.

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Die Einheit hat innerhalb der Weltmeisterschaft einen sehr hohen Stellenwert. Tatsächlich wollten andere Sportarten sie kopieren, auch wenn das nicht immer besonders sinnvoll ist.

Dies ist eine sehr einsatzorientierte Einheit. Wir sind nicht hier, um im Fernsehen aufzutreten oder in einem Büro herumzusitzen. Unsere Aufgabe ist es, sofort zu handeln.

Außerdem bist du der Leiter einer Einheit, die von Rennstrecke zu Rennstrecke wechselt und deren medizinisches Team sich ebenfalls ändert. Wie schafft man es, denselben hohen Anspruch aufrechtzuerhalten? Als wir mit dieser Einheit begannen, wurde ein kompaktes Team zusammengestellt. Anfangs war ich mir nicht ganz sicher. Dann wurde ich nach Katar geschickt und war noch skeptischer, aber schließlich haben sie mich überzeugt.

Allerdings habe ich einige sehr wichtige Bedingungen gestellt: Ich wollte mein eigenes Team und meine eigene Ausrüstung, die mich ständig begleiten sollte. Aufgrund verschiedener rechtlicher Probleme, die wir weltweit hatten, musste sich dieses Team auflösen. Daraufhin sah ich mich gezwungen, von Rennstrecke zu Rennstrecke rund um die Welt zu reisen und Ärzte auszuwählen, die mit mir arbeiten wollten.

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Die Auswahl ist nach wie vor sehr streng. Sie müssen über eine mehr als fünfjährige Facharztausbildung in Intensivmedizin, Anästhesie oder Notfallmedizin verfügen, in einem Universitätsklinikum ihres Landes mit einem Arbeitsvertrag tätig sein und sich kontinuierlich weiterbilden – was ich bei jedem Rennen überprüfe.

Und bei jedem Grand Prix prüfst du dein Team gewissermaßen erneut? Bei jedem Rennen habe ich ein Team. Das Team am Sachsenring zum Beispiel war dieses Jahr neu. Einige der früheren Teammitglieder sind in den Ruhestand gegangen oder in eine andere Stadt gezogen, sodass wir praktisch alle austauschen mussten.

Sie mussten bei mir eine Art Prüfung durchlaufen. Ich stellte ihnen Fragen, anhand derer ich feststellen konnte, ob sie ein bestimmtes Thema beherrschen oder nicht.

Die Fahrer sind zudem in der Lage, nach Stürzen wieder auf die Strecke zu gehen, die jeden von uns außer Gefecht setzen würden. Stimmt es, dass sie «aus einem anderen Holz geschnitzt» sind? Das ist ein urbaner Mythos. Der menschliche Körper ist bei allen gleich. Es liegt auf der Hand, dass wir in einem bestimmten Alter nicht mehr das tun können, was sie tun. Aber sie fangen schon sehr früh an, Auto und Motorrad zu fahren. Sie hatten schon als Kinder ein Motorrad und haben viele Unfälle erlebt, wenn auch nicht unbedingt schwere. Das zwingt sie dazu, zu lernen, wie man fällt, wie man rutscht und wie man richtig reagiert.

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Daher ist diese Legende, dass sie aus einem anderen Holz geschnitzt sind, aus körperlicher Sicht nicht wahr. Auch mental glaube ich nicht, dass sie so anders sind, obwohl sie ihre Arbeit sehr gut im Griff haben. Sie wollen Rennen fahren, und lange Zeit erschien ihnen jeder Unfall als Kleinigkeit. Das ändert sich gerade.

Was unterscheidet sie dann? Sie sind anders trainiert. Sie verkraften Stöße besser, gehen sehr gut mit Angst um, wissen, wie man fällt und wie man Stürze vermeidet. Sie wissen, wo sie Risiken eingehen können und wo nicht. Hier gibt es keine Verrückten.

Und sie gehen besser mit Schmerzen um. Nun, mit Schmerzen geht niemand um: Schmerz ist Schmerz. Es ist nur so, dass wir heute eine große Auswahl an Medikamenten haben, um ihn praktisch innerhalb von zehn Sekunden zu lindern.

Wenn ein Fahrer stürzt, wissen wir ganz genau, wann er sich etwas zugezogen hat und wann nicht. Auch sie haben gelernt, das zu erkennen.

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Vor kurzem wurde ich wegen eines Fahrers alarmiert und bin direkt hingefahren. Als ich begann, ihn zu untersuchen, sagte er zu mir: «Ich habe mir die Halswirbelsäule gebrochen.» Und ich sagte ihm: «Du hast dir nichts gebrochen.» Er hatte bei einem schweren Unfall großes Glück gehabt. Wir haben eine Ganzkörper-CT-Untersuchung durchgeführt, und er hatte nichts.

Hast du den Eindruck, dass die Fahrer in letzter Zeit etwas vorsichtiger sind? Ja. Vor allem in letzter Zeit stelle ich eine gewisse Vorsicht fest. Sie wissen jetzt, dass sie eines Tages nach einem sehr schweren Unfall im Krankenhaus landen können. Diese Verrücktheit von früher gibt es nicht mehr.

Ich verfolge ständig ihre Aussagen, und zum Beispiel sagt Martin Dinge wie «Ich weiß, dass ich eines Tages im Krankenhaus landen kann» oder «Ich höre auf meinen Körper». Das zeigt, dass sich das Bewusstsein verändert hat.

Dann gehen sie auf die Strecke und die Dinge ändern sich, denn dort muss man um den Sieg kämpfen. Wer kein Risiko eingeht, fliegt raus. Aber ich glaube, dass diese Einheit den Fahrern und der MotoGP-Weltmeisterschaft sehr geholfen hat. Und das nicht, weil wir sie ins Leben gerufen haben, sondern weil sie voller großartiger Fachleute ist.

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Fortsetzung folgt …