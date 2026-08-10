Christian Engelhart feiert DTM-Comeback und ersetzt Maximilian Paul

Auf dem Nürburgring werden wieder alle 21 DTM-Fahrzeuge an den Start gehen, nachdem in Oschersleben der zweite Grasser Racing Team Lamborghini Temerario GT3 noch nicht wieder einsatzbereit war. Mittlerweile konnte das österreichische Team ein neues Chassis erwerben und den Wagen neu aufbauen.

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Christian Engelhart wird dabei sein DTM-Comeback feiern. Der Lamborghini-Werksfahrer ersetzt den verletzten Maximilian Paul im Team von Gottfried Grasser am Nürburgring. Engelhart fuhr zuletzt in Zandvoort 2024 in der DTM, ehe er sich wegen einer langwiedrigen Knieverletzung zurückzog.

«Ich freue mich riesig, wieder in der DTM an den Start zu gehen – gemeinsam mit GRT und Lamborghini. Ich verbinde mit diesem Team und dieser Marke viele erfolgreiche Karriere-Momente. Es fühlt sich ein Stück weit wie ein Nachhausekommen an. Gleichzeitig wünsche ich Max eine schnelle Genesung. Ich werde alles daransetzen ihn gut zu vertreten und Lamborghini und das Grasser Racing Team am Nürburgring bestmöglich zu unterstützen», so Engelhart vor seiner DTM-Rückkehr.

Engelhart und Grasser verbindet eine lange Zusammenarbeit, die 2016 begann. So bestritt er zahlreiche Rennen im ADAC GT Masters, der GT World Challenge Europe und in der DTM und bei Langstreckenrennen für das Team. 2017 gewann er mit dem Lamborghini-Team den Titel im heutigen GT World Challenge Europe Endurance Cup. 2019 gewann er mit dem Team die 24h Daytona in der GTD-Klasse.

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In diesem Jahr war Engelhart bislang mit Konrad Motorsport auf der Nürburgring-Nordschleife im Lamborghini Huracán GT3 unterwegs. Zudem bestritt der Lamborghini-Werksfahrer ein Rennwochenende in einem Dinamic GT Porsche im International GT Open. Die Veranstaltung auf dem Nürburgring wird die erste Rennveranstaltung vom 39-jährigen Deutschen im Lamborghini Temerario GT3 sein.

Maximilian Paul arbeitet derweit weiterhin hart an seinem Comeback nach dem schweren Unfall auf dem Norisring. Paul hofft, dass er bereits beim Saisonfinale in Hockenheim wieder an den Start gehen kann.