DTM erstmals mit Live-Audiodeskription für blinde und sehbehinderte Fans

Premiere bei der DTM: Beim Rennwochenende auf dem Nürburgring vom 14. bis 16. August wird erstmals ein Rennen mit einer Live-Audiodeskription für blinde und sehbehinderte Fans angeboten. Gemeinsam mit T_Ohr macht die DTM damit das Renngeschehen noch mehr Menschen zugänglich.

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Die Live-Audiodeskription steht beim zwölften Meisterschaftslauf am Sonntag ab 13:15 Uhr zur Verfügung. Reporter von T_Ohr begleiten die Zuhörer durch das Geschehen auf dem Nürburgring und kommentieren das Rennen. Die Übertragung ist über die Website von T_Ohr sowie die Mycrocast-App abrufbar.