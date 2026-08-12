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DTM erstmals mit Live-Audiodeskription für blinde und sehbehinderte Fans

Der ADAC möchte die DTM für blinde und sehbehinderte Fans zugänglich machen und bietet das Sonntagsrennen auf dem Nürburgring erstmals mit einer Live-Audiodeskription in Zusammenarbeit mit T_Ohr an.

DTM

Die DTM soll für sehbehinderte Fans genießbar gemacht werden
Die DTM soll für sehbehinderte Fans genießbar gemacht werden
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Die DTM soll für sehbehinderte Fans genießbar gemacht werden
© DTM//Gruppe C Photography

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Premiere bei der DTM: Beim Rennwochenende auf dem Nürburgring vom 14. bis 16. August wird erstmals ein Rennen mit einer Live-Audiodeskription für blinde und sehbehinderte Fans angeboten. Gemeinsam mit T_Ohr macht die DTM damit das Renngeschehen noch mehr Menschen zugänglich.

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Die Live-Audiodeskription steht beim zwölften Meisterschaftslauf am Sonntag ab 13:15 Uhr zur Verfügung. Reporter von T_Ohr begleiten die Zuhörer durch das Geschehen auf dem Nürburgring und kommentieren das Rennen. Die Übertragung ist über die Website von T_Ohr sowie die Mycrocast-App abrufbar.

T_Ohr setzt sich deutschlandweit dafür ein, Menschen mit Sehbeeinträchtigungen einen barrierefreien Zugang zu Sport- und Kulturveranstaltungen zu ermöglichen. Dazu plant und realisiert das Projekt unter anderem Live-Blindenreportagen, schult und sensibilisiert Vereine sowie Kulturstätten und bildet neue Blindenreporter aus. Weitere Informationen zur Live-Audiodeskription gibt es bei T_Ohr.

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