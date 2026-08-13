Alex Escrig über Forward: «Ich habe nicht mehr an dieses Projekt geglaubt!»

Alex Escrig zeigt in der Moto2-Saison 2026 beachtliche Leistungen. Am vergangenen Wochenende holte er in Silverstone seinen ersten Podestplatz in der Motorrad-WM. Nach dem Rennen auf der britischen Insel betonte er, dass er sich zutraut, zukünftig in jedem Rennen vorne mit dabei sein kann .

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Tatsächlich haben Escrig und das Underdog-Team Forward Racing in diesem Jahr einen großen Schritt nach vorne gemacht. Bereits Ende 2025 fuhr der Spanier bei den letzten drei Saisonrennen die Ränge 8, 12 und 13 ein. Bei den Vorsaisontests am Anfang dieses Jahres zeigte Escrig einen beeindruckenden Speed – er war regelmäßig ganz vorne zu finden. Der Eindruck, dass beim Motorrad ein Fortschritt gelungen war, bestätigte sich auch in den ersten Saisonrennen. So landete Escrig beim zweiten Event in Brasilien auf Rang 4.

Alex Escrig: «2024 hatten wir mehr ein Fahrrad als ein Motorrad»

In diesem Jahr befindet sich die Forward auf Augenhöhe mit Kalex und Boscoscuro. Der Weg war jedoch steinig und lang. «2024 hatten wir mehr ein Fahrrad als ein Motorrad», lachte Escrig nach seinem ersten Moto2-Podest. «Das Chassis von 2024 war eines der schlechtesten, mit dem ich je gefahren bin. Ich habe Druck ausgeübt und gesagt, was verbessert werden muss. Sie haben dann einige kleine Änderungen vorgenommen. Letztes Jahr kamen wir unserem Ziel schon näher. Am Ende des Jahres, als ich das Selbstvertrauen gefunden hatte, kamen auch die Resultate. Ich war in den Top-10. Im Qualifying in Valencia war ich Sechster. Das Motorrad vom letzten Jahr war viel besser. In diesem Jahr konnten wir Fortschritte in einigen Details machen. Zudem war es eine gute Entscheidung, das Fahrwerk zu wechseln – das hat uns sehr geholfen. Das Paket ist jetzt für mich sehr komfortabel zu fahren – deshalb kann ich jetzt derartige Rennen zeigen.»

Zur Erinnerung: Zur Moto2-Saison 2026 wechselte Forward Racing beim Fahrwerk von Öhlins auf das österreichische Produkt WP.

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Escrig bestreitet 2026 seine vierte Saison für das Forward-Team von Giovanni Cuzari. Der Kumpel von MotoGP-Ass Pedro Acosta erlebte in den vergangenen Jahren viele Rückschläge. Hat er den Glauben an das Projekt nie verloren? Oder anders gefragt: Hätte er jemals gedacht, dass er es mit Forward Racing so weit schaffen könnte? «2022 war ich 18 Jahre alt. Ich sagte zu mir damals: ‘Ein Motorrad ist ein Motorrad und es nicht möglich ist, dass es schlecht ist’. So haben sie es auch zu mir gesagt», schmunzelte der mittlerweile 22-Jährige. «Mit den Dunlop-Reifen war es anfangs nicht so schlecht, doch dann habe ich mich beim ersten Test und auch im zweiten Rennen verletzt. Es war ein hartes Jahr, in dem wir unser Potenzial nicht zeigen konnten. Möglicherweise hätte es ein gutes Jahr werden können. 2024, mit den Pirelli-Reifen, und einigen Fehlern, die wir im Team gemacht haben, erlebte ich das schlechteste Jahr meines Lebens. Ich hatte keinen Spaß und habe das Bike nicht verstanden – ich wusste nicht, was ich da fahre. Auch das Team hat nicht verstanden, was das Motorrad benötigt, um besser zu werden. In jenem Jahr kamen wir zu dem Schluss, einfach zu testen – um ein Verständnis dafür zu bekommen, was es braucht.»

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«Das 2025er-Bike war dann gut, aber vielleicht war ich damals noch nicht so weit», musste Escrig zugeben. «Ich habe nicht mehr an das Projekt geglaubt, ich wollte einfach weg. Letztes Jahr war es zur Saisonmitte eine verrückte Situation – für mich und das Team. Es war ein großes Chaos. Als ich mich dann auf das Fahren konzentrierte und darauf, konkurrenzfähig zu sein, fingen wir an, einige gute Resultate zu erzielen. Dieses Jahr will ich nur noch gewinnen mit diesem Motorrad. Ich denke, wir können das schaffen!»